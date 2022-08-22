Программа передач Пятого канала на 22 августа 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 22 августа 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



22.08.2022



05:00 Известия

05:25 Лесник. «Утопленница», 2-я часть

06:10 Лесник. 1-я часть - «Нефтяная лихорадка»

07:00 Лесник. 2-я часть - «Нефтяная лихорадка»

07:50 Чужой район-3. Вымогательство

08:50 Чужой район-3. Злость

09:00 Известия

09:25 Чужой район-3. Злость

10:10 Чужой район-3. Диагноз

11:10 Чужой район-3. Память

12:10 Чужой район-3. Чувства

13:00 Известия

13:25 Лесник. «Дезертиры», 1-я часть

14:20 Лесник. «Дезертиры», 2-я часть

15:20 Лесник. 1-я часть - «Под прикрытием»

16:15 Лесник. 2-я часть - «Под прикрытием»

17:10 Лесник. «Золото», 1-я часть

17:30 Известия

18:00 Лесник. «Золото», 1-я часть

18:35 Лесник. «Золото», 2-я часть

19:25 След. Одно к одному

20:15 След. 200 лишних шагов

20:50 След. Все или ничего

21:35 След. Крестный отец

22:25 След. Шакалье племя

23:10 Свои-4. Крупный улов

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Театр теней

01:10 След. Не приходя в сознание

01:50 След. Последний заказ

02:25 След. Иностранцы

03:00 Детективы. Штучная вещь

03:35 Детективы. Модный цвет

04:05 Детективы. Мальчик с девочкой дружил

04:35 Детективы. Соперники



В программе передач возможны изменения.