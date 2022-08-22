Программа передач Пятого канала на 22 августа 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 22 августа 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
22.08.2022
05:00 Известия
05:25 Лесник. «Утопленница», 2-я часть
06:10 Лесник. 1-я часть - «Нефтяная лихорадка»
07:00 Лесник. 2-я часть - «Нефтяная лихорадка»
07:50 Чужой район-3. Вымогательство
08:50 Чужой район-3. Злость
09:00 Известия
09:25 Чужой район-3. Злость
10:10 Чужой район-3. Диагноз
11:10 Чужой район-3. Память
12:10 Чужой район-3. Чувства
13:00 Известия
13:25 Лесник. «Дезертиры», 1-я часть
14:20 Лесник. «Дезертиры», 2-я часть
15:20 Лесник. 1-я часть - «Под прикрытием»
16:15 Лесник. 2-я часть - «Под прикрытием»
17:10 Лесник. «Золото», 1-я часть
17:30 Известия
18:00 Лесник. «Золото», 1-я часть
18:35 Лесник. «Золото», 2-я часть
19:25 След. Одно к одному
20:15 След. 200 лишних шагов
20:50 След. Все или ничего
21:35 След. Крестный отец
22:25 След. Шакалье племя
23:10 Свои-4. Крупный улов
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Театр теней
01:10 След. Не приходя в сознание
01:50 След. Последний заказ
02:25 След. Иностранцы
03:00 Детективы. Штучная вещь
03:35 Детективы. Модный цвет
04:05 Детективы. Мальчик с девочкой дружил
04:35 Детективы. Соперники
В программе передач возможны изменения.