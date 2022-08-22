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Программа передач Домашний на 22 августа 2022 года


Телепрограмма канала Домашний на 22 августа 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.

22.08.2022

04:10 Преступления страсти. 27-я и 28-я серии - «27-я серия - «Любочка». 28-я серия - «Водоворот»
05:45 6 кадров
06:30 6 кадров
06:45 По делам несовершеннолетних
08:45 Давай разведёмся!
09:45 Тест на отцовство
12:00 Понять. Простить. «Чужая свадьба». «Альтернативный вариант»
13:00 Порча. Хороший дядя
13:30 Знахарка
14:00 Верну любимого. Без памяти
14:30 Преступления страсти. 29-я серия - «Бессрочный договор», 30-я серия - «Одноклассницы», 31-я серия - «Особый пациент», 32-я серия - «Рассказ о любви»
18:45 Скажи, подруга
19:00 Моя любимая свекровь. 1-я - 4-я серии
23:00 Порча
23:35 Знахарка
00:05 Верну любимого. Без памяти
00:35 Понять. Простить. «Чужая свадьба». «Альтернативный вариант»
01:30 Тест на отцовство
03:10 Давай разведёмся!
04:00 6 кадров
04:25 Преступления страсти. 28-я серия - «Водоворот»

В телепрограмме возможны изменения.









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