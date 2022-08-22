Программа передач Домашний на 22 августа 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 22 августа 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



22.08.2022



04:10 Преступления страсти. 27-я и 28-я серии - «27-я серия - «Любочка». 28-я серия - «Водоворот»

05:45 6 кадров

06:30 6 кадров

06:45 По делам несовершеннолетних

08:45 Давай разведёмся!

09:45 Тест на отцовство

12:00 Понять. Простить. «Чужая свадьба». «Альтернативный вариант»

13:00 Порча. Хороший дядя

13:30 Знахарка

14:00 Верну любимого. Без памяти

14:30 Преступления страсти. 29-я серия - «Бессрочный договор», 30-я серия - «Одноклассницы», 31-я серия - «Особый пациент», 32-я серия - «Рассказ о любви»

18:45 Скажи, подруга

19:00 Моя любимая свекровь. 1-я - 4-я серии

23:00 Порча

23:35 Знахарка

00:05 Верну любимого. Без памяти

00:35 Понять. Простить. «Чужая свадьба». «Альтернативный вариант»

01:30 Тест на отцовство

03:10 Давай разведёмся!

04:00 6 кадров

04:25 Преступления страсти. 28-я серия - «Водоворот»



В телепрограмме возможны изменения.