Программа передач ТНТ на 22 августа 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 22 августа 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



22.08.2022



05:00 Открытый микрофон. Сезон 2. 36-я серия

05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 34-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 35-я серия

07:00 Простоквашино

09:00 Универ. Сезон 7. 256-я - 267-я серии

15:00 СашаТаня. Сезон 5. 161-я - 170-я серии

20:00 Бедный олигарх. 1-я - 3-я серии

21:00 Нереалити. 9-я серия

21:50 Сумерки

00:15 Сумерки. Сага. Затмение

02:15 Импровизация. Сезон 2. 37-я серия

03:05 Импровизация. Сезон 2. 38-я серия

03:50 Comedy Баттл. 3-я серия

04:40 Открытый микрофон. Сезон 2. 37-я серия



В программе передач возможны изменения.