Программа передач ТНТ на 22 августа 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 22 августа 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
22.08.2022
05:00 Открытый микрофон. Сезон 2. 36-я серия
05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 34-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 35-я серия
07:00 Простоквашино
09:00 Универ. Сезон 7. 256-я - 267-я серии
15:00 СашаТаня. Сезон 5. 161-я - 170-я серии
20:00 Бедный олигарх. 1-я - 3-я серии
21:00 Нереалити. 9-я серия
21:50 Сумерки
00:15 Сумерки. Сага. Затмение
02:15 Импровизация. Сезон 2. 37-я серия
03:05 Импровизация. Сезон 2. 38-я серия
03:50 Comedy Баттл. 3-я серия
04:40 Открытый микрофон. Сезон 2. 37-я серия
В программе передач возможны изменения.