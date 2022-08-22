Программа передач СТС на 22 августа 2022 года

Телепрограмма СТС на 22 августа 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
22.08.2022
04:40 Семейный бизнес. Сезон 2. 3-я серия
05:05 Семейный бизнес. Сезон 2. 4-я серия
05:25 Петя и Красная Шапочка
05:45 Ералаш. Сезон 1. 202-я - 204-я серии
06:05 Три кота
06:10 Три кота. За чайником
06:15 Драконы. Гонки по краю
07:00 Приключения Вуди и его друзей
09:00 Inтуристы
09:35 Уральские пельмени
10:05 Бойфренд из будущего
12:40 Пара из будущего
14:50 Дылды. Сезон 3. 1-я - 10-я серии
20:00 Великий уравнитель
22:40 Великий уравнитель-2
01:05 Война миров Z
03:05 Семейный бизнес. Сезон 2. 2-я - 6-я серии
В программе передач возможны изменения.