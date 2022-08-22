Программа передач СТС на 22 августа 2022 года

Телепрограмма СТС на 22 августа 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



22.08.2022



04:40 Семейный бизнес. Сезон 2. 3-я серия

05:05 Семейный бизнес. Сезон 2. 4-я серия

05:25 Петя и Красная Шапочка

05:45 Ералаш. Сезон 1. 202-я - 204-я серии

06:05 Три кота

06:10 Три кота. За чайником

06:15 Драконы. Гонки по краю

07:00 Приключения Вуди и его друзей

09:00 Inтуристы

09:35 Уральские пельмени

10:05 Бойфренд из будущего

12:40 Пара из будущего

14:50 Дылды. Сезон 3. 1-я - 10-я серии

20:00 Великий уравнитель

22:40 Великий уравнитель-2

01:05 Война миров Z

03:05 Семейный бизнес. Сезон 2. 2-я - 6-я серии



В программе передач возможны изменения.