Программа передач Матч ТВ на 22 августа 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 22 августа 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



22.08.2022



05:00 Тренер. Анатолий Рахлин

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Вышибала

11:00 Танковый биатлон. VII Армейские Международные игры «АрМИ-2022»

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Пейдж - М. Перри

14:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

14:55 Новости

15:00 Громко

15:55 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Прямой эфир

20:55 Новости

21:00 Все на Матч!

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» - «Ювентус». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:30 Тотальный футбол

01:00 Клетка славы Чавеса

02:55 Новости

03:00 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Плавание

04:10 Наши иностранцы

04:40 Человек из футбола



В программе передач возможны изменения.