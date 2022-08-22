Программа передач Матч ТВ на 22 августа 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 22 августа 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
22.08.2022
05:00 Тренер. Анатолий Рахлин
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Вышибала
11:00 Танковый биатлон. VII Армейские Международные игры «АрМИ-2022»
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Пейдж - М. Перри
14:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
14:55 Новости
15:00 Громко
15:55 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Прямой эфир
20:55 Новости
21:00 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» - «Ювентус». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:30 Тотальный футбол
01:00 Клетка славы Чавеса
02:55 Новости
03:00 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Плавание
04:10 Наши иностранцы
04:40 Человек из футбола
В программе передач возможны изменения.