Программа передач канала Звезда на 22 августа 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 22 августа 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



22.08.2022



04:00 Внимание, говорит Москва! 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Освобождение: Битва за Берлин. Огненная дуга

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:15 Дневник АрМИ-2022

13:35 Не факт!

14:00 Военные новости

14:10 Курская дуга

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Малоизвестные морские бои. Защита острова Сухо

19:40«Загадки века» с Сергеем Медведевым. Агент Мюрат. Роковая любовь

20:30 Новости дня

21:00 Дневник АрМИ-2022

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Освобождение: Битва за Берлин

01:20 Если враг не сдается...

02:35 Небесный тихоход

03:55 Без правил. 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.