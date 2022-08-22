Программа передач канала Звезда на 22 августа 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 22 августа 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
22.08.2022
04:00 Внимание, говорит Москва! 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Освобождение: Битва за Берлин. Огненная дуга
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:15 Дневник АрМИ-2022
13:35 Не факт!
14:00 Военные новости
14:10 Курская дуга
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Малоизвестные морские бои. Защита острова Сухо
19:40«Загадки века» с Сергеем Медведевым. Агент Мюрат. Роковая любовь
20:30 Новости дня
21:00 Дневник АрМИ-2022
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Освобождение: Битва за Берлин
01:20 Если враг не сдается...
02:35 Небесный тихоход
03:55 Без правил. 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.