Программа передач Золотая коллекция на 22 августа 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 22 августа 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
22.08.2022
03:55 Низами
06:00 Самогонщики
06:20 Брызги шампанского
08:00 Приключения Буратино
09:15 Комитет 19-ти
12:10 Цветы запоздалые
14:00 Человек с бульвара Капуцинов
15:45 Ширли-мырли
18:15 Тайны следствия-8. «Превышение власти», 1-я и 2-я серии
19:55 Зимний вечер в Гаграх
21:30 Мы из джаза
23:05 Сто грамм для храбрости
00:30 Не было печали
01:35 Девчата
03:10 Ларец Марии Медичи
04:35 Тайны следствия-8. «Превышение власти», 1-я и 2-я серии
В телепрограмме передач возможны изменения.