Программа передач Золотая коллекция на 22 августа 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 22 августа 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



22.08.2022



03:55 Низами

06:00 Самогонщики

06:20 Брызги шампанского

08:00 Приключения Буратино

09:15 Комитет 19-ти

12:10 Цветы запоздалые

14:00 Человек с бульвара Капуцинов

15:45 Ширли-мырли

18:15 Тайны следствия-8. «Превышение власти», 1-я и 2-я серии

19:55 Зимний вечер в Гаграх

21:30 Мы из джаза

23:05 Сто грамм для храбрости

00:30 Не было печали

01:35 Девчата

03:10 Ларец Марии Медичи

04:35 Тайны следствия-8. «Превышение власти», 1-я и 2-я серии



В телепрограмме передач возможны изменения.