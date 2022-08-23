Телепрограмма ТВ России на вторник 23 августа 2022 года

Программа передач телеканалов России на вторник 23 августа 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Кино ТВ и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 23.08.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Золотая Орда. 3-я и 4-я серии

23:45 Большая игра

00:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

23:55 Годунов. 2-я серия

01:05 Морозова. 7-я серия - «Допинг»

02:00 Морозова. 8-я серия - «Пикник»

02:50 Срочно в номер! Портрет неизвестного



ТВЦ



04:40 Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир

05:20 Мой герой. Игорь Бутман

06:00 Настроение

08:40 Петровка, 38

08:55 Когда-нибудь наступит завтра. 3-я серия

09:46 Когда-нибудь наступит завтра. 4-я серия

10:35 Две жизни Майи Булгаковой

11:30 События

11:50 Практика. 35-я серия

12:42 Практика. 36-я серия

13:40 Мой герой. Любовь Успенская

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Петровка, 38

15:20 48 часов. 11-я серия

16:08 48 часов. 12-я серия

16:55 90-е. Безработные звёзды

17:50 События

18:15 Отель последней надежды. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Обложка. Голая правда «Плейбоя»

23:10 Жёны против любовниц

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Хроники московского быта. Сталин и чужие жены

01:25 Прощание. Юрий Богатырёв

02:05 90-е. Безработные звёзды

02:50 Осторожно, мошенники! Смертельный сервис

03:15 Когда-нибудь наступит завтра. 3-я серия

03:58 Когда-нибудь наступит завтра. 4-я серия

04:40 Две жизни Майи Булгаковой



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Шумный сосед

05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Сумка с подсказками

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы 5. «Минное поле». «Дружественный визит». «Эпидемия». «Секретный груз»

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы 5. «Минное поле». «Дружественный визит». «Эпидемия». «Секретный груз»

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Мальчик с пальчиком?

19:00 Сегодня

19:50 Ментовские войны-11. «Власть и закон«, 1-я - 4-я серии

23:40 Сегодня в Москве

00:00 Пёс-6. Снегурочка

00:55 Пёс-6. Пассажир

01:55 Братаны-4. 9-я - 12-я серии

04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Стечение обстоятельств



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Улицы разбитых фонарей. Обнесенные ветром

06:15 Лесник. «Дезертиры», 1-я часть

07:05 Лесник. «Дезертиры», 2-я часть

07:55 Чужой район-3. Игра

08:50 Чужой район-3. Ростовщик

09:00 Известия

09:25 Чужой район-3. Ростовщик

10:15 Чужой район-3. Сюрприз

11:10 Чужой район-3. Помощь

12:10 Чужой район-3. Посредник

13:00 Известия

13:25 Лесник. 1-я часть - «Сын на три дня»

14:20 Лесник. 2-я часть - «Сын на три дня»

15:20 Лесник. «Воришка», 1-я часть

16:15 Лесник. «Воришка», 2-я часть

17:10 Лесник. 1-я часть - «Клад»

17:30 Известия

18:00 Лесник. 1-я часть - «Клад»

18:35 Лесник. 2-я часть - «Клад»

19:25 След. Брат, милый брат

20:10 След. Последний звонок

20:50 След. Наживка для хищника

21:35 След. Из жизни крокодилов

22:25 След. Смерть с небес

23:10 Свои-4. Французская история

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Человек в лабиринте

01:10 След. Здоровье по безналу

01:45 След. Смерть в свободном падении

02:20 След. Найдите моего убийцу

03:00 Детективы. Братья и сестры

03:25 Детективы. Пропавшая

03:55 Детективы. Борец за справедливость

04:30 Детективы. Тело исчезает в полночь



Домашний



04:25 Преступления страсти. 28-я серия - «Водоворот»

05:15 По делам несовершеннолетних

08:55 Давай разведёмся!

09:55 Тест на отцовство

12:10 Понять. Простить. «Проверка». «Опасное сожительство»

13:10 Порча. На волоске

13:40 Знахарка

14:15 Верну любимого. Я всё решу

14:50 Преступления страсти. 33-я серия - «Жена ювелира», 34-я серия - «Холодное блюдо», 35-я серия - «Семья», 36-я серия - «Она нашла меня»

19:00 Моя любимая свекровь 2. 1-я - 4-я серии

22:45 Порча

23:20 Знахарка

23:50 Верну любимого. Я всё решу

00:25 Понять. Простить. «Проверка«. «Опасное сожительство»

01:20 Тест на отцовство

03:00 Давай разведёмся!

03:50 6 кадров

04:25 Преступления страсти. 29-я серия - «Бессрочный договор»



ТНТ



04:40 Открытый микрофон. Сезон 2. 37-я серия

05:25 Открытый микрофон. Сезон 2. 38-я серия

06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 36-я серия

07:00 Простоквашино

08:30 Модные игры. 10-я серия

09:00 Универ. Сезон 7. 268-я - 279-я серии

15:00 СашаТаня. Сезон 5. 171-я - 180-я серии

20:00 Бедный олигарх. 4-я - 6-я серии

21:00 Нереалити. 10-я серия

21:50 Смешанные

00:05 Миллионер поневоле

01:50 Импровизация. Сезон 2. 39-я серия

02:40 Импровизация. Сезон 2. 40-я серия

03:25 Comedy Баттл. 4-я серия

04:15 Открытый микрофон. Сезон 2. 39-я серия



СТС



04:45 Семейный бизнес. Сезон 2. 6-я серия

05:10 Семейный бизнес. Сезон 2. 7-я серия

05:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 205-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 206-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 207-я серия

06:05 Три кота

06:10 Три кота. Кот без забот

06:15 Драконы. Гонки по краю

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Дылды. Сезон 3. 9-я серия

09:00 Уральские пельмени. #мужскойподход

09:30 Уральские пельмени. #одинзавсех

10:10 Война миров

12:25 Два отца и два сына. Сезон 1. 1-я - 11-я серии

18:30 Дылды. Сезон 3. 9-я - 11-я серии

20:00 Каратэ-пацан

22:55 Послезавтра

01:15 На склоне

02:45 Семейный бизнес. Сезон 2. 5-я - 10-я серии



Матч ТВ



04:40 Человек из футбола

05:10 Громко

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Вышибала

11:00 Танковый биатлон. VII Армейские Международные игры «АрМИ-2022»

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Поединок

14:55 Новости

15:00 Все на Матч!

15:55 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Прямой эфир

20:55 Новости

21:00 Все на Матч!

21:45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Црвена Звезда» (Сербия) - «Маккаби» (Хайфа, Израиль). Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Виктория» (Чехия) - «Карабах» (Азербайджан)

02:55 Новости

03:00 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Плавание

04:00 Правила игры

04:30 Футбол. Первая Лига. Обзор тура



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Принц Персии: Пески времени

22:10 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 Телохранитель

02:45 Самые шокирующие гипотезы

03:35 Тайны Чапман

04:25 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко



Звезда



03:55 Без правил. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Освобождение: Битва за Берлин. Прорыв

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:15 Дневник АрМИ-2022

13:35 Не факт!

14:00 Военные новости

14:10Сталинградская битва

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Малоизвестные морские бои. Защита Северного морского пути

19:40 Улика из прошлого. Античная трагедия: что погубило Древний Рим

20:30 Новости дня

21:00 Дневник АрМИ-2022

21:15 Открытый эфир

22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:45 Танковый биатлон-2022. Эстафета. Полуфинал

00:45 Освобождение: Битва за Берлин

02:15 Русская рулетка. Женский вариант

04:00 Легендарные самолеты. Су-25. Огнедышащий «Грач»

04:35 Не хлебом единым. 1-я - 3-я серии



Кино ТВ



05:00 Наваждение

06:30 Свадебный переполох

08:15 Батя

09:30 Как украсть бриллиант

11:05 Семейное ограбление

12:35 Гудзонский ястреб

14:05 Заложник

15:30 Овердрайв

17:05 Джентльмены

19:00 Риддик

21:00 Последний охотник на ведьм

22:45 Время ведьм

00:10 Соломон Кейн

01:45 Железный рыцарь

03:30 Хребет дьявола



Мосфильм. Золотая коллекция



04:35 Тайны следствия-8. «Превышение власти», 1-я и 2-я серии

06:00 Алмазы для Марии

07:15 Гадкий утенок

07:35 Рикки-Тикки-Тави

08:00 Царевна-лягушка

08:40 Территория

10:30 Лунная радуга

12:05 Скорый поезд

13:55 Эта веселая планета

15:35 Карнавальная ночь

17:00 Алые паруса

18:35 Тайны следствия-8. «Семейное дело», 1-я и 2-я серии

20:15 Не бойся, я с тобой

23:00 Зеленый фургон

01:30 Иван Васильевич меняет профессию

02:55 «Тайна «Черных дроздов»

04:30 Тайны следствия-8. «Семейное дело», 1-я и 2-я серии



Время начала передач - московское.



















Телепрограмма ТВ России на понедельник 22 августа 2022 года Телепрограмма ТВ России на воскресенье 21 августа 2022 года Телепрограмма ТВ России на пятницу 19 августа 2022 года Телепрограмма ТВ России на четверг 18 августа 2022 года Телепрограмма ТВ России на среду 17 августа 2022 года



