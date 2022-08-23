Телепрограмма ТВ России на вторник 23 августа 2022 года

Программа передач телеканалов России на вторник 23 августа 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Кино ТВ и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 23.08.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Золотая Орда. 3-я и 4-я серии
23:45 Большая игра
00:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
23:55 Годунов. 2-я серия
01:05 Морозова. 7-я серия - «Допинг»
02:00 Морозова. 8-я серия - «Пикник»
02:50 Срочно в номер! Портрет неизвестного
ТВЦ
04:40 Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир
05:20 Мой герой. Игорь Бутман
06:00 Настроение
08:40 Петровка, 38
08:55 Когда-нибудь наступит завтра. 3-я серия
09:46 Когда-нибудь наступит завтра. 4-я серия
10:35 Две жизни Майи Булгаковой
11:30 События
11:50 Практика. 35-я серия
12:42 Практика. 36-я серия
13:40 Мой герой. Любовь Успенская
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Петровка, 38
15:20 48 часов. 11-я серия
16:08 48 часов. 12-я серия
16:55 90-е. Безработные звёзды
17:50 События
18:15 Отель последней надежды. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Обложка. Голая правда «Плейбоя»
23:10 Жёны против любовниц
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Хроники московского быта. Сталин и чужие жены
01:25 Прощание. Юрий Богатырёв
02:05 90-е. Безработные звёзды
02:50 Осторожно, мошенники! Смертельный сервис
03:15 Когда-нибудь наступит завтра. 3-я серия
03:58 Когда-нибудь наступит завтра. 4-я серия
04:40 Две жизни Майи Булгаковой
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Шумный сосед
05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Сумка с подсказками
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы 5. «Минное поле». «Дружественный визит». «Эпидемия». «Секретный груз»
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы 5. «Минное поле». «Дружественный визит». «Эпидемия». «Секретный груз»
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Мальчик с пальчиком?
19:00 Сегодня
19:50 Ментовские войны-11. «Власть и закон«, 1-я - 4-я серии
23:40 Сегодня в Москве
00:00 Пёс-6. Снегурочка
00:55 Пёс-6. Пассажир
01:55 Братаны-4. 9-я - 12-я серии
04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Стечение обстоятельств
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Улицы разбитых фонарей. Обнесенные ветром
06:15 Лесник. «Дезертиры», 1-я часть
07:05 Лесник. «Дезертиры», 2-я часть
07:55 Чужой район-3. Игра
08:50 Чужой район-3. Ростовщик
09:00 Известия
09:25 Чужой район-3. Ростовщик
10:15 Чужой район-3. Сюрприз
11:10 Чужой район-3. Помощь
12:10 Чужой район-3. Посредник
13:00 Известия
13:25 Лесник. 1-я часть - «Сын на три дня»
14:20 Лесник. 2-я часть - «Сын на три дня»
15:20 Лесник. «Воришка», 1-я часть
16:15 Лесник. «Воришка», 2-я часть
17:10 Лесник. 1-я часть - «Клад»
17:30 Известия
18:00 Лесник. 1-я часть - «Клад»
18:35 Лесник. 2-я часть - «Клад»
19:25 След. Брат, милый брат
20:10 След. Последний звонок
20:50 След. Наживка для хищника
21:35 След. Из жизни крокодилов
22:25 След. Смерть с небес
23:10 Свои-4. Французская история
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Человек в лабиринте
01:10 След. Здоровье по безналу
01:45 След. Смерть в свободном падении
02:20 След. Найдите моего убийцу
03:00 Детективы. Братья и сестры
03:25 Детективы. Пропавшая
03:55 Детективы. Борец за справедливость
04:30 Детективы. Тело исчезает в полночь
Домашний
04:25 Преступления страсти. 28-я серия - «Водоворот»
05:15 По делам несовершеннолетних
08:55 Давай разведёмся!
09:55 Тест на отцовство
12:10 Понять. Простить. «Проверка». «Опасное сожительство»
13:10 Порча. На волоске
13:40 Знахарка
14:15 Верну любимого. Я всё решу
14:50 Преступления страсти. 33-я серия - «Жена ювелира», 34-я серия - «Холодное блюдо», 35-я серия - «Семья», 36-я серия - «Она нашла меня»
19:00 Моя любимая свекровь 2. 1-я - 4-я серии
22:45 Порча
23:20 Знахарка
23:50 Верну любимого. Я всё решу
00:25 Понять. Простить. «Проверка«. «Опасное сожительство»
01:20 Тест на отцовство
03:00 Давай разведёмся!
03:50 6 кадров
04:25 Преступления страсти. 29-я серия - «Бессрочный договор»
ТНТ
04:40 Открытый микрофон. Сезон 2. 37-я серия
05:25 Открытый микрофон. Сезон 2. 38-я серия
06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 36-я серия
07:00 Простоквашино
08:30 Модные игры. 10-я серия
09:00 Универ. Сезон 7. 268-я - 279-я серии
15:00 СашаТаня. Сезон 5. 171-я - 180-я серии
20:00 Бедный олигарх. 4-я - 6-я серии
21:00 Нереалити. 10-я серия
21:50 Смешанные
00:05 Миллионер поневоле
01:50 Импровизация. Сезон 2. 39-я серия
02:40 Импровизация. Сезон 2. 40-я серия
03:25 Comedy Баттл. 4-я серия
04:15 Открытый микрофон. Сезон 2. 39-я серия
СТС
04:45 Семейный бизнес. Сезон 2. 6-я серия
05:10 Семейный бизнес. Сезон 2. 7-я серия
05:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 205-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 206-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 207-я серия
06:05 Три кота
06:10 Три кота. Кот без забот
06:15 Драконы. Гонки по краю
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Дылды. Сезон 3. 9-я серия
09:00 Уральские пельмени. #мужскойподход
09:30 Уральские пельмени. #одинзавсех
10:10 Война миров
12:25 Два отца и два сына. Сезон 1. 1-я - 11-я серии
18:30 Дылды. Сезон 3. 9-я - 11-я серии
20:00 Каратэ-пацан
22:55 Послезавтра
01:15 На склоне
02:45 Семейный бизнес. Сезон 2. 5-я - 10-я серии
Матч ТВ
04:40 Человек из футбола
05:10 Громко
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Вышибала
11:00 Танковый биатлон. VII Армейские Международные игры «АрМИ-2022»
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Поединок
14:55 Новости
15:00 Все на Матч!
15:55 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Прямой эфир
20:55 Новости
21:00 Все на Матч!
21:45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Црвена Звезда» (Сербия) - «Маккаби» (Хайфа, Израиль). Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Виктория» (Чехия) - «Карабах» (Азербайджан)
02:55 Новости
03:00 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Плавание
04:00 Правила игры
04:30 Футбол. Первая Лига. Обзор тура
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Принц Персии: Пески времени
22:10 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Знаете ли вы, что?
00:30 Телохранитель
02:45 Самые шокирующие гипотезы
03:35 Тайны Чапман
04:25 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
Звезда
03:55 Без правил. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Освобождение: Битва за Берлин. Прорыв
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:15 Дневник АрМИ-2022
13:35 Не факт!
14:00 Военные новости
14:10Сталинградская битва
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Малоизвестные морские бои. Защита Северного морского пути
19:40 Улика из прошлого. Античная трагедия: что погубило Древний Рим
20:30 Новости дня
21:00 Дневник АрМИ-2022
21:15 Открытый эфир
22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:45 Танковый биатлон-2022. Эстафета. Полуфинал
00:45 Освобождение: Битва за Берлин
02:15 Русская рулетка. Женский вариант
04:00 Легендарные самолеты. Су-25. Огнедышащий «Грач»
04:35 Не хлебом единым. 1-я - 3-я серии
Кино ТВ
05:00 Наваждение
06:30 Свадебный переполох
08:15 Батя
09:30 Как украсть бриллиант
11:05 Семейное ограбление
12:35 Гудзонский ястреб
14:05 Заложник
15:30 Овердрайв
17:05 Джентльмены
19:00 Риддик
21:00 Последний охотник на ведьм
22:45 Время ведьм
00:10 Соломон Кейн
01:45 Железный рыцарь
03:30 Хребет дьявола
Мосфильм. Золотая коллекция
04:35 Тайны следствия-8. «Превышение власти», 1-я и 2-я серии
06:00 Алмазы для Марии
07:15 Гадкий утенок
07:35 Рикки-Тикки-Тави
08:00 Царевна-лягушка
08:40 Территория
10:30 Лунная радуга
12:05 Скорый поезд
13:55 Эта веселая планета
15:35 Карнавальная ночь
17:00 Алые паруса
18:35 Тайны следствия-8. «Семейное дело», 1-я и 2-я серии
20:15 Не бойся, я с тобой
23:00 Зеленый фургон
01:30 Иван Васильевич меняет профессию
02:55 «Тайна «Черных дроздов»
04:30 Тайны следствия-8. «Семейное дело», 1-я и 2-я серии
Время начала передач - московское.