Программа передач Россия 1 на 23 августа 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 23 августа 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.
23.08.2022
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
23:55 Годунов. 2-я серия
01:05 Морозова. 7-я серия - «Допинг»
02:00 Морозова. 8-я серия - «Пикник»
02:50 Срочно в номер! Портрет неизвестного
В программе передач возможны изменения.