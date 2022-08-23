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Программа передач ТВЦ на 23 августа 2022 года


Телепрограмма ТВЦ на 23 августа 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.

23.08.2022

04:40 Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир
05:20 Мой герой. Игорь Бутман
06:00 Настроение
08:40 Петровка, 38
08:55 Когда-нибудь наступит завтра. 3-я серия
09:46 Когда-нибудь наступит завтра. 4-я серия
10:35 Две жизни Майи Булгаковой
11:30 События
11:50 Практика. 35-я серия
12:42 Практика. 36-я серия
13:40 Мой герой. Любовь Успенская
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Петровка, 38
15:20 48 часов. 11-я серия
16:08 48 часов. 12-я серия
16:55 90-е. Безработные звёзды
17:50 События
18:15 Отель последней надежды. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Обложка. Голая правда «Плейбоя»
23:10 Жёны против любовниц
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Хроники московского быта. Сталин и чужие жены
01:25 Прощание. Юрий Богатырёв
02:05 90-е. Безработные звёзды
02:50 Осторожно, мошенники! Смертельный сервис
03:15 Когда-нибудь наступит завтра. 3-я серия
03:58 Когда-нибудь наступит завтра. 4-я серия
04:40 Две жизни Майи Булгаковой

В программе передач возможны изменения.









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