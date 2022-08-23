Программа передач ТВЦ на 23 августа 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 23 августа 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



23.08.2022



04:40 Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир

05:20 Мой герой. Игорь Бутман

06:00 Настроение

08:40 Петровка, 38

08:55 Когда-нибудь наступит завтра. 3-я серия

09:46 Когда-нибудь наступит завтра. 4-я серия

10:35 Две жизни Майи Булгаковой

11:30 События

11:50 Практика. 35-я серия

12:42 Практика. 36-я серия

13:40 Мой герой. Любовь Успенская

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Петровка, 38

15:20 48 часов. 11-я серия

16:08 48 часов. 12-я серия

16:55 90-е. Безработные звёзды

17:50 События

18:15 Отель последней надежды. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Обложка. Голая правда «Плейбоя»

23:10 Жёны против любовниц

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Хроники московского быта. Сталин и чужие жены

01:25 Прощание. Юрий Богатырёв

02:05 90-е. Безработные звёзды

02:50 Осторожно, мошенники! Смертельный сервис

03:15 Когда-нибудь наступит завтра. 3-я серия

03:58 Когда-нибудь наступит завтра. 4-я серия

04:40 Две жизни Майи Булгаковой



В программе передач возможны изменения.