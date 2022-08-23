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Программа передач НТВ на 23 августа 2022 года


Телепрограмма НТВ на 23 августа 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.

23.08.2022

04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Шумный сосед
05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Сумка с подсказками
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы 5. «Минное поле». «Дружественный визит». «Эпидемия». «Секретный груз»
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы 5. «Минное поле». «Дружественный визит». «Эпидемия». «Секретный груз»
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Мальчик с пальчиком?
19:00 Сегодня
19:50 Ментовские войны-11. «Власть и закон«, 1-я - 4-я серии
23:40 Сегодня в Москве
00:00 Пёс-6. Снегурочка
00:55 Пёс-6. Пассажир
01:55 Братаны-4. 9-я - 12-я серии
04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Стечение обстоятельств

В программе передач возможны изменения.









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