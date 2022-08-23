Программа передач НТВ на 23 августа 2022 года

Телепрограмма НТВ на 23 августа 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



23.08.2022



04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Шумный сосед

05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Сумка с подсказками

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы 5. «Минное поле». «Дружественный визит». «Эпидемия». «Секретный груз»

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы 5. «Минное поле». «Дружественный визит». «Эпидемия». «Секретный груз»

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Мальчик с пальчиком?

19:00 Сегодня

19:50 Ментовские войны-11. «Власть и закон«, 1-я - 4-я серии

23:40 Сегодня в Москве

00:00 Пёс-6. Снегурочка

00:55 Пёс-6. Пассажир

01:55 Братаны-4. 9-я - 12-я серии

04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Стечение обстоятельств



В программе передач возможны изменения.