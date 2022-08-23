Программа передач Пятого канала на 23 августа 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 23 августа 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
23.08.2022
05:00 Известия
05:25 Улицы разбитых фонарей. Обнесенные ветром
06:15 Лесник. «Дезертиры», 1-я часть
07:05 Лесник. «Дезертиры», 2-я часть
07:55 Чужой район-3. Игра
08:50 Чужой район-3. Ростовщик
09:00 Известия
09:25 Чужой район-3. Ростовщик
10:15 Чужой район-3. Сюрприз
11:10 Чужой район-3. Помощь
12:10 Чужой район-3. Посредник
13:00 Известия
13:25 Лесник. 1-я часть - «Сын на три дня»
14:20 Лесник. 2-я часть - «Сын на три дня»
15:20 Лесник. «Воришка», 1-я часть
16:15 Лесник. «Воришка», 2-я часть
17:10 Лесник. 1-я часть - «Клад»
17:30 Известия
18:00 Лесник. 1-я часть - «Клад»
18:35 Лесник. 2-я часть - «Клад»
19:25 След. Брат, милый брат
20:10 След. Последний звонок
20:50 След. Наживка для хищника
21:35 След. Из жизни крокодилов
22:25 След. Смерть с небес
23:10 Свои-4. Французская история
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Человек в лабиринте
01:10 След. Здоровье по безналу
01:45 След. Смерть в свободном падении
02:20 След. Найдите моего убийцу
03:00 Детективы. Братья и сестры
03:25 Детективы. Пропавшая
03:55 Детективы. Борец за справедливость
04:30 Детективы. Тело исчезает в полночь
В программе передач возможны изменения.