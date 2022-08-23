Программа передач Пятого канала на 23 августа 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 23 августа 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



23.08.2022



05:00 Известия

05:25 Улицы разбитых фонарей. Обнесенные ветром

06:15 Лесник. «Дезертиры», 1-я часть

07:05 Лесник. «Дезертиры», 2-я часть

07:55 Чужой район-3. Игра

08:50 Чужой район-3. Ростовщик

09:00 Известия

09:25 Чужой район-3. Ростовщик

10:15 Чужой район-3. Сюрприз

11:10 Чужой район-3. Помощь

12:10 Чужой район-3. Посредник

13:00 Известия

13:25 Лесник. 1-я часть - «Сын на три дня»

14:20 Лесник. 2-я часть - «Сын на три дня»

15:20 Лесник. «Воришка», 1-я часть

16:15 Лесник. «Воришка», 2-я часть

17:10 Лесник. 1-я часть - «Клад»

17:30 Известия

18:00 Лесник. 1-я часть - «Клад»

18:35 Лесник. 2-я часть - «Клад»

19:25 След. Брат, милый брат

20:10 След. Последний звонок

20:50 След. Наживка для хищника

21:35 След. Из жизни крокодилов

22:25 След. Смерть с небес

23:10 Свои-4. Французская история

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Человек в лабиринте

01:10 След. Здоровье по безналу

01:45 След. Смерть в свободном падении

02:20 След. Найдите моего убийцу

03:00 Детективы. Братья и сестры

03:25 Детективы. Пропавшая

03:55 Детективы. Борец за справедливость

04:30 Детективы. Тело исчезает в полночь



В программе передач возможны изменения.