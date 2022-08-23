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Программа передач Домашний на 23 августа 2022 года


Телепрограмма канала Домашний на 23 августа 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.

23.08.2022

04:25 Преступления страсти. 28-я серия - «Водоворот»
05:15 По делам несовершеннолетних
08:55 Давай разведёмся!
09:55 Тест на отцовство
12:10 Понять. Простить. «Проверка». «Опасное сожительство»
13:10 Порча. На волоске
13:40 Знахарка
14:15 Верну любимого. Я всё решу
14:50 Преступления страсти. 33-я серия - «Жена ювелира», 34-я серия - «Холодное блюдо», 35-я серия - «Семья», 36-я серия - «Она нашла меня»
19:00 Моя любимая свекровь 2. 1-я - 4-я серии
22:45 Порча
23:20 Знахарка
23:50 Верну любимого. Я всё решу
00:25 Понять. Простить. «Проверка«. «Опасное сожительство»
01:20 Тест на отцовство
03:00 Давай разведёмся!
03:50 6 кадров
04:25 Преступления страсти. 29-я серия - «Бессрочный договор»

В телепрограмме возможны изменения.









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