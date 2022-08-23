Программа передач Домашний на 23 августа 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 23 августа 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



23.08.2022



04:25 Преступления страсти. 28-я серия - «Водоворот»

05:15 По делам несовершеннолетних

08:55 Давай разведёмся!

09:55 Тест на отцовство

12:10 Понять. Простить. «Проверка». «Опасное сожительство»

13:10 Порча. На волоске

13:40 Знахарка

14:15 Верну любимого. Я всё решу

14:50 Преступления страсти. 33-я серия - «Жена ювелира», 34-я серия - «Холодное блюдо», 35-я серия - «Семья», 36-я серия - «Она нашла меня»

19:00 Моя любимая свекровь 2. 1-я - 4-я серии

22:45 Порча

23:20 Знахарка

23:50 Верну любимого. Я всё решу

00:25 Понять. Простить. «Проверка«. «Опасное сожительство»

01:20 Тест на отцовство

03:00 Давай разведёмся!

03:50 6 кадров

04:25 Преступления страсти. 29-я серия - «Бессрочный договор»



В телепрограмме возможны изменения.