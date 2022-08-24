Телепрограмма ТВ России на среду 24 августа 2022 года

Программа передач телеканалов России на среду 24 августа 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Кино ТВ и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 24.08.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Золотая Орда. 5-я и 6-я серии

23:45 Большая игра

00:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

23:55 Годунов. 3-я серия

01:05 Морозова. 9-я серия - «Театр»

02:00 Морозова. 10-я серия - «Поражение»

02:50 Срочно в номер! Гнев богини



ТВЦ



04:40 Две жизни Майи Булгаковой

05:20 Мой герой. Любовь Успенская

06:00 Настроение

08:30 Петровка, 38

08:50 Когда-нибудь наступит завтра-2. 1-я серия

09:46 Когда-нибудь наступит завтра-2. 2-я серия

10:40 Галина Польских. Я нашла своего мужчину

11:30 События

11:50 Практика. 37-я серия

12:48 Практика. 38-я серия

13:40 Мой герой. Олеся Железняк

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Петровка, 38

15:20 48 часов. 13-я серия

16:08 48 часов. 14-я серия

16:55 90-е. Звёзды на час

17:50 События

18:10 Похищенный. 1-я серия

19:04 Похищенный. 2-я серия

20:00 Наш город. Диалог с мэром Москвы С.С. Собяниным. Прямой эфир

22:00 События

22:40 Обложка. Стареть красиво

23:10 Прощание. Владимир Мулявин

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Хроники московского быта. Кремлевские жены-невидимки

01:25 Знак качества. Продукты для микроволновки

02:05 90-е. Звёзды на час

02:50 Осторожно, мошенники! Алло, мы из банка!

03:15 Когда-нибудь наступит завтра-2. 1-я серия

03:59 Когда-нибудь наступит завтра-2. 2-я серия

04:40 Галина Польских. Я нашла своего мужчину



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Стечение обстоятельств

05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Сбывшееся проклятие

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Особое задание. «Спасённые», 1-я и 2-я серии. «Мастер-класс», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Особое задание. «Спасённые», 1-я и 2-я серии. «Мастер-класс», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Друг детства оказался братом?

19:00 Сегодня

19:50 Канцелярская крыса. 1-я серия

20:45 Канцелярская крыса. 2-я серия

21:40 Рикошет. Сезон 1. 1-я серия

22:40 Рикошет. Сезон 1. 2-я серия

23:40 Сегодня в Москве

00:00 Пёс-6. Голубые

00:55 Пёс-6. Ворожея

01:55 Братаны-4. 13-я - 16-я серии

04:50 Улицы разбитых фонарей-12. День учителя



Пятый канал



05:00 Известия

05:40 Улицы разбитых фонарей. Многая лета

06:25 Лесник. 1-я часть - «Сын на три дня»

07:15 Лесник. 2-я часть - «Сын на три дня»

08:10 Под ливнем пуль. 1-я серия - «Секретное оружие»

09:00 Известия

09:25 Под ливнем пуль. 1-я серия - «Секретное оружие»

09:40 Под ливнем пуль. 2-я серия - «Дети генерала»

10:45 Под ливнем пуль. 3-я серия - «Госпиталь»

11:55 Под ливнем пуль. 4-я серия - «Противостояние»

13:00 Известия

13:25 Лесник. «Подарок для самого храброго», 1-я часть

14:20 Лесник. «Подарок для самого храброго», 2-я часть

15:15 Лесник. 1-я часть - «Без вести пропавший»

16:15 Лесник. 2-я часть - «Без вести пропавший»

17:10 Лесник. «Захват», 1-я часть

17:30 Известия

18:00 Лесник. «Захват», 1-я часть

18:30 Лесник. «Захват», 2-я часть

19:25 След. Козырь против депрессии

20:10 След. Ничто не вечно

20:45 След. В неоплатном долгу

21:35 След. Свадьба с киборгом

22:25 След. Греческая трагедия

23:10 Свои-4. 12 граммов смерти

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Большой куш

01:10 След. Давление

01:45 След. Ноу-хау

02:25 След. Свадьба всем на зависть

03:00 Детективы. Прощенный грех

03:30 Детективы. Смерть приходит в красном

04:05 Детективы. По горячим следам

04:30 Детективы. Злая ведьма



Домашний



04:25 Преступления страсти. 29-я серия - «Бессрочный договор»

05:15 По делам несовершеннолетних

08:55 Давай разведёмся!

09:55 Тест на отцовство

12:10 Понять. Простить. «Влюбленный циник». «Дорогая бабушка»

13:10 Порча. Ранящий до крови

13:40 Знахарка

14:15 Верну любимого. Ресурсная женщина

14:50 Преступления страсти. 37-я серия - «Родной дом», 38-я серия - «Последняя любовь», 39-я серия - «Отец», 40-я серия - «Любимое блюдо», 41-я серия - «Мужчина мечты», 42-я серия - «Я еще вернусь»

19:00 Сашка. 1-я - 4-я серии

22:45 Порча

23:20 Знахарка

23:50 Верну любимого. Ресурсная женщина

00:25 Понять. Простить. «Влюбленный циник». «Дорогая бабушка»

01:20 Тест на отцовство

03:00 Давай разведёмся!

03:50 6 кадров

04:25 Преступления страсти. 30-я серия - «Одноклассницы»



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. Сезон 2. 40-я серия - «Финал»

06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 38-я серия

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 39-я серия

07:00 Простоквашино

09:00 Универ. Сезон 7. 280-я - 291 серии

15:00 СашаТаня. 181-я - 190-я серии

20:00 Бедный олигарх. 7-я серия

20:20 Бедный олигарх. 8-я серия

20:40 Большой Стэн

22:45 Управление гневом

00:50 Импровизация. 41-я серия

01:40 Импровизация. Сезон 3. 42-я серия

02:25 Comedy Баттл. 5-я серия

03:10 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 2. 41-я серия

04:00 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 2. 42-я серия

04:50 Однажды в России. Спецдайджест. 40-я серия



СТС



04:45 Семейный бизнес. Сезон 2. 9-я серия

05:10 Семейный бизнес. Сезон 2. 10-я серия

05:35 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 208-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 209-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 211-я серия

06:05 Три кота. Проснуться вовремя

06:10 Три кота. Таинственный тортоежка

06:15 Драконы: Гонки по краю

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Дылды. Сезон 3. 10-я серия

08:25 Дылды. Сезон 3. 11-я серия

09:00 Уральские пельмени

09:50 Уральские пельмени. #всевозрастыпокорны

10:35 Ямакаси: Свобода в движении

12:20 Два отца и два сына. Сезон 1. 10-я - 20-я серии

18:30 Дылды. Сезон 3. 10-я - 12-я серии

20:00 Игра Эндера

22:15 Континуум

00:25 Великий уравнитель

02:50 Солнце тоже звезда

04:20 Семейный бизнес. Сезон 2. 11-я серия

04:40 Семейный бизнес. Сезон 2. 12-я серия



Матч ТВ



05:00 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Вышибала

11:00 Танковый биатлон. VII Армейские Международные игры «АрМИ-2022»

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Хранитель

14:55 Новости

15:00 Все на Матч!

15:55 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Прямой эфир

20:55 Новости

21:00 Все на Матч!

21:45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. ПСВ (Нидерланды) - «Рейнджерс» (Шотландия). Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Динамо» (Загреб, Хорватия) - «Буде-Глимт» (Норвегия)

02:55 Новости

03:00 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Плавание

04:00 Третий тайм

04:30 Голевая неделя РФ



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Телохранитель киллера

22:15 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Горизонт событий

02:15 Самые шокирующие гипотезы

03:05 Тайны Чапман

04:40 Документальный проект



Звезда



04:35 Не хлебом единым. 1-я - 3-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Освобождение: Последний штурм. Направление главного удара

11:40 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:15 Дневник АрМИ-2022

13:35 Фронт. 1-я - 4-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Фронт. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Морская пехота. Петсамо-Киркенесская операция

19:40 Секретные материалы

20:30 Новости дня

21:00 Дневник АрМИ-2022

21:15 Открытый эфир

22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:45 Танковый биатлон-2022. Эстафета. Полуфинал

00:45 Освобождение: Последний штурм. Направление главного удара

02:50 Легендарные самолеты. Ту-22. Сверхзвуковая эволюция

03:30 Благословите женщину. 1-я и 2-я серии



Кино ТВ



03:30 Хребет дьявола

05:10 Неудержимый

06:40 Стоун

08:25 Оверлорд

10:15 Добро пожаловать в капкан

11:50 Добро пожаловать в рай

13:25 Призрак в доспехах

15:05 Воздушный маршал

16:50 Миротворец

19:00 Три икса

21:00 Три икса 2: Новый уровень

22:40 Три икса: Мировое господство

00:20 Эквилибриум

02:00 Цимбелин

03:30 Без компромиссов



Мосфильм. Золотая коллекция



04:30 Тайны следствия-8. «Семейное дело», 1-я и 2-я серии

06:00 Экипаж

08:15 Бобик в гостях у Барбоса

08:25 В порту

08:45 Вовка в тридевятом царстве

09:05 Волшебное кольцо

09:30 Конец вечности

11:55 Девять дней одного года

13:55 Формула любви

15:35 Чародеи

18:20 Тайны следствия-8. «Встать, суд идет!», 1-я и 2-я серии

20:00 О бедном гусаре замолвите слово

23:00 Достояние республики

01:25 Бриллиантовая рука

03:00 «Тайна виллы «Грета»

04:35 Тайны следствия-8. «Встать, суд идет!», 1-я и 2-я серии



Время начала передач - московское.



















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