Телепрограмма ТВ России на среду 24 августа 2022 года

Программа передач телеканалов России на среду 24 августа 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Кино ТВ и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 24.08.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Золотая Орда. 5-я и 6-я серии
23:45 Большая игра
00:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
23:55 Годунов. 3-я серия
01:05 Морозова. 9-я серия - «Театр»
02:00 Морозова. 10-я серия - «Поражение»
02:50 Срочно в номер! Гнев богини
ТВЦ
04:40 Две жизни Майи Булгаковой
05:20 Мой герой. Любовь Успенская
06:00 Настроение
08:30 Петровка, 38
08:50 Когда-нибудь наступит завтра-2. 1-я серия
09:46 Когда-нибудь наступит завтра-2. 2-я серия
10:40 Галина Польских. Я нашла своего мужчину
11:30 События
11:50 Практика. 37-я серия
12:48 Практика. 38-я серия
13:40 Мой герой. Олеся Железняк
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Петровка, 38
15:20 48 часов. 13-я серия
16:08 48 часов. 14-я серия
16:55 90-е. Звёзды на час
17:50 События
18:10 Похищенный. 1-я серия
19:04 Похищенный. 2-я серия
20:00 Наш город. Диалог с мэром Москвы С.С. Собяниным. Прямой эфир
22:00 События
22:40 Обложка. Стареть красиво
23:10 Прощание. Владимир Мулявин
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Хроники московского быта. Кремлевские жены-невидимки
01:25 Знак качества. Продукты для микроволновки
02:05 90-е. Звёзды на час
02:50 Осторожно, мошенники! Алло, мы из банка!
03:15 Когда-нибудь наступит завтра-2. 1-я серия
03:59 Когда-нибудь наступит завтра-2. 2-я серия
04:40 Галина Польских. Я нашла своего мужчину
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Стечение обстоятельств
05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Сбывшееся проклятие
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Особое задание. «Спасённые», 1-я и 2-я серии. «Мастер-класс», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Особое задание. «Спасённые», 1-я и 2-я серии. «Мастер-класс», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Друг детства оказался братом?
19:00 Сегодня
19:50 Канцелярская крыса. 1-я серия
20:45 Канцелярская крыса. 2-я серия
21:40 Рикошет. Сезон 1. 1-я серия
22:40 Рикошет. Сезон 1. 2-я серия
23:40 Сегодня в Москве
00:00 Пёс-6. Голубые
00:55 Пёс-6. Ворожея
01:55 Братаны-4. 13-я - 16-я серии
04:50 Улицы разбитых фонарей-12. День учителя
Пятый канал
05:00 Известия
05:40 Улицы разбитых фонарей. Многая лета
06:25 Лесник. 1-я часть - «Сын на три дня»
07:15 Лесник. 2-я часть - «Сын на три дня»
08:10 Под ливнем пуль. 1-я серия - «Секретное оружие»
09:00 Известия
09:25 Под ливнем пуль. 1-я серия - «Секретное оружие»
09:40 Под ливнем пуль. 2-я серия - «Дети генерала»
10:45 Под ливнем пуль. 3-я серия - «Госпиталь»
11:55 Под ливнем пуль. 4-я серия - «Противостояние»
13:00 Известия
13:25 Лесник. «Подарок для самого храброго», 1-я часть
14:20 Лесник. «Подарок для самого храброго», 2-я часть
15:15 Лесник. 1-я часть - «Без вести пропавший»
16:15 Лесник. 2-я часть - «Без вести пропавший»
17:10 Лесник. «Захват», 1-я часть
17:30 Известия
18:00 Лесник. «Захват», 1-я часть
18:30 Лесник. «Захват», 2-я часть
19:25 След. Козырь против депрессии
20:10 След. Ничто не вечно
20:45 След. В неоплатном долгу
21:35 След. Свадьба с киборгом
22:25 След. Греческая трагедия
23:10 Свои-4. 12 граммов смерти
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Большой куш
01:10 След. Давление
01:45 След. Ноу-хау
02:25 След. Свадьба всем на зависть
03:00 Детективы. Прощенный грех
03:30 Детективы. Смерть приходит в красном
04:05 Детективы. По горячим следам
04:30 Детективы. Злая ведьма
Домашний
04:25 Преступления страсти. 29-я серия - «Бессрочный договор»
05:15 По делам несовершеннолетних
08:55 Давай разведёмся!
09:55 Тест на отцовство
12:10 Понять. Простить. «Влюбленный циник». «Дорогая бабушка»
13:10 Порча. Ранящий до крови
13:40 Знахарка
14:15 Верну любимого. Ресурсная женщина
14:50 Преступления страсти. 37-я серия - «Родной дом», 38-я серия - «Последняя любовь», 39-я серия - «Отец», 40-я серия - «Любимое блюдо», 41-я серия - «Мужчина мечты», 42-я серия - «Я еще вернусь»
19:00 Сашка. 1-я - 4-я серии
22:45 Порча
23:20 Знахарка
23:50 Верну любимого. Ресурсная женщина
00:25 Понять. Простить. «Влюбленный циник». «Дорогая бабушка»
01:20 Тест на отцовство
03:00 Давай разведёмся!
03:50 6 кадров
04:25 Преступления страсти. 30-я серия - «Одноклассницы»
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. Сезон 2. 40-я серия - «Финал»
06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 38-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 39-я серия
07:00 Простоквашино
09:00 Универ. Сезон 7. 280-я - 291 серии
15:00 СашаТаня. 181-я - 190-я серии
20:00 Бедный олигарх. 7-я серия
20:20 Бедный олигарх. 8-я серия
20:40 Большой Стэн
22:45 Управление гневом
00:50 Импровизация. 41-я серия
01:40 Импровизация. Сезон 3. 42-я серия
02:25 Comedy Баттл. 5-я серия
03:10 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 2. 41-я серия
04:00 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 2. 42-я серия
04:50 Однажды в России. Спецдайджест. 40-я серия
СТС
04:45 Семейный бизнес. Сезон 2. 9-я серия
05:10 Семейный бизнес. Сезон 2. 10-я серия
05:35 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 208-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 209-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 211-я серия
06:05 Три кота. Проснуться вовремя
06:10 Три кота. Таинственный тортоежка
06:15 Драконы: Гонки по краю
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Дылды. Сезон 3. 10-я серия
08:25 Дылды. Сезон 3. 11-я серия
09:00 Уральские пельмени
09:50 Уральские пельмени. #всевозрастыпокорны
10:35 Ямакаси: Свобода в движении
12:20 Два отца и два сына. Сезон 1. 10-я - 20-я серии
18:30 Дылды. Сезон 3. 10-я - 12-я серии
20:00 Игра Эндера
22:15 Континуум
00:25 Великий уравнитель
02:50 Солнце тоже звезда
04:20 Семейный бизнес. Сезон 2. 11-я серия
04:40 Семейный бизнес. Сезон 2. 12-я серия
Матч ТВ
05:00 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Вышибала
11:00 Танковый биатлон. VII Армейские Международные игры «АрМИ-2022»
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Хранитель
14:55 Новости
15:00 Все на Матч!
15:55 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Прямой эфир
20:55 Новости
21:00 Все на Матч!
21:45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. ПСВ (Нидерланды) - «Рейнджерс» (Шотландия). Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Динамо» (Загреб, Хорватия) - «Буде-Глимт» (Норвегия)
02:55 Новости
03:00 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Плавание
04:00 Третий тайм
04:30 Голевая неделя РФ
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Телохранитель киллера
22:15 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Горизонт событий
02:15 Самые шокирующие гипотезы
03:05 Тайны Чапман
04:40 Документальный проект
Звезда
04:35 Не хлебом единым. 1-я - 3-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Освобождение: Последний штурм. Направление главного удара
11:40 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:15 Дневник АрМИ-2022
13:35 Фронт. 1-я - 4-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Фронт. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Морская пехота. Петсамо-Киркенесская операция
19:40 Секретные материалы
20:30 Новости дня
21:00 Дневник АрМИ-2022
21:15 Открытый эфир
22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:45 Танковый биатлон-2022. Эстафета. Полуфинал
00:45 Освобождение: Последний штурм. Направление главного удара
02:50 Легендарные самолеты. Ту-22. Сверхзвуковая эволюция
03:30 Благословите женщину. 1-я и 2-я серии
Кино ТВ
03:30 Хребет дьявола
05:10 Неудержимый
06:40 Стоун
08:25 Оверлорд
10:15 Добро пожаловать в капкан
11:50 Добро пожаловать в рай
13:25 Призрак в доспехах
15:05 Воздушный маршал
16:50 Миротворец
19:00 Три икса
21:00 Три икса 2: Новый уровень
22:40 Три икса: Мировое господство
00:20 Эквилибриум
02:00 Цимбелин
03:30 Без компромиссов
Мосфильм. Золотая коллекция
04:30 Тайны следствия-8. «Семейное дело», 1-я и 2-я серии
06:00 Экипаж
08:15 Бобик в гостях у Барбоса
08:25 В порту
08:45 Вовка в тридевятом царстве
09:05 Волшебное кольцо
09:30 Конец вечности
11:55 Девять дней одного года
13:55 Формула любви
15:35 Чародеи
18:20 Тайны следствия-8. «Встать, суд идет!», 1-я и 2-я серии
20:00 О бедном гусаре замолвите слово
23:00 Достояние республики
01:25 Бриллиантовая рука
03:00 «Тайна виллы «Грета»
04:35 Тайны следствия-8. «Встать, суд идет!», 1-я и 2-я серии
Время начала передач - московское.