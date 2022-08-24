Программа передач ТВЦ на 24 августа 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 24 августа 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



24.08.2022



04:40 Две жизни Майи Булгаковой

05:20 Мой герой. Любовь Успенская

06:00 Настроение

08:30 Петровка, 38

08:50 Когда-нибудь наступит завтра-2. 1-я серия

09:46 Когда-нибудь наступит завтра-2. 2-я серия

10:40 Галина Польских. Я нашла своего мужчину

11:30 События

11:50 Практика. 37-я серия

12:48 Практика. 38-я серия

13:40 Мой герой. Олеся Железняк

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Петровка, 38

15:20 48 часов. 13-я серия

16:08 48 часов. 14-я серия

16:55 90-е. Звёзды на час

17:50 События

18:10 Похищенный. 1-я серия

19:04 Похищенный. 2-я серия

20:00 Наш город. Диалог с мэром Москвы С.С. Собяниным. Прямой эфир

22:00 События

22:40 Обложка. Стареть красиво

23:10 Прощание. Владимир Мулявин

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Хроники московского быта. Кремлевские жены-невидимки

01:25 Знак качества. Продукты для микроволновки

02:05 90-е. Звёзды на час

02:50 Осторожно, мошенники! Алло, мы из банка!

03:15 Когда-нибудь наступит завтра-2. 1-я серия

03:59 Когда-нибудь наступит завтра-2. 2-я серия

04:40 Галина Польских. Я нашла своего мужчину



В программе передач возможны изменения.