Программа передач ТВЦ на 24 августа 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 24 августа 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
24.08.2022
04:40 Две жизни Майи Булгаковой
05:20 Мой герой. Любовь Успенская
06:00 Настроение
08:30 Петровка, 38
08:50 Когда-нибудь наступит завтра-2. 1-я серия
09:46 Когда-нибудь наступит завтра-2. 2-я серия
10:40 Галина Польских. Я нашла своего мужчину
11:30 События
11:50 Практика. 37-я серия
12:48 Практика. 38-я серия
13:40 Мой герой. Олеся Железняк
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Петровка, 38
15:20 48 часов. 13-я серия
16:08 48 часов. 14-я серия
16:55 90-е. Звёзды на час
17:50 События
18:10 Похищенный. 1-я серия
19:04 Похищенный. 2-я серия
20:00 Наш город. Диалог с мэром Москвы С.С. Собяниным. Прямой эфир
22:00 События
22:40 Обложка. Стареть красиво
23:10 Прощание. Владимир Мулявин
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Хроники московского быта. Кремлевские жены-невидимки
01:25 Знак качества. Продукты для микроволновки
02:05 90-е. Звёзды на час
02:50 Осторожно, мошенники! Алло, мы из банка!
03:15 Когда-нибудь наступит завтра-2. 1-я серия
03:59 Когда-нибудь наступит завтра-2. 2-я серия
04:40 Галина Польских. Я нашла своего мужчину
В программе передач возможны изменения.