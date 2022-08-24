Программа передач НТВ на 24 августа 2022 года

Телепрограмма НТВ на 24 августа 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
24.08.2022
04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Стечение обстоятельств
05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Сбывшееся проклятие
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Особое задание. «Спасённые», 1-я и 2-я серии. «Мастер-класс», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Особое задание. «Спасённые», 1-я и 2-я серии. «Мастер-класс», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Друг детства оказался братом?
19:00 Сегодня
19:50 Канцелярская крыса. 1-я серия
20:45 Канцелярская крыса. 2-я серия
21:40 Рикошет. Сезон 1. 1-я серия
22:40 Рикошет. Сезон 1. 2-я серия
23:40 Сегодня в Москве
00:00 Пёс-6. Голубые
00:55 Пёс-6. Ворожея
01:55 Братаны-4. 13-я - 16-я серии
04:50 Улицы разбитых фонарей-12. День учителя
В программе передач возможны изменения.