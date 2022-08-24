Программа передач НТВ на 24 августа 2022 года

Телепрограмма НТВ на 24 августа 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



24.08.2022



04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Стечение обстоятельств

05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Сбывшееся проклятие

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Особое задание. «Спасённые», 1-я и 2-я серии. «Мастер-класс», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Особое задание. «Спасённые», 1-я и 2-я серии. «Мастер-класс», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Друг детства оказался братом?

19:00 Сегодня

19:50 Канцелярская крыса. 1-я серия

20:45 Канцелярская крыса. 2-я серия

21:40 Рикошет. Сезон 1. 1-я серия

22:40 Рикошет. Сезон 1. 2-я серия

23:40 Сегодня в Москве

00:00 Пёс-6. Голубые

00:55 Пёс-6. Ворожея

01:55 Братаны-4. 13-я - 16-я серии

04:50 Улицы разбитых фонарей-12. День учителя



В программе передач возможны изменения.