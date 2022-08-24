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Программа передач Пятого канала на 24 августа 2022 года


Телепрограмма Пятого канала на 24 августа 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.

24.08.2022

05:00 Известия
05:40 Улицы разбитых фонарей. Многая лета
06:25 Лесник. 1-я часть - «Сын на три дня»
07:15 Лесник. 2-я часть - «Сын на три дня»
08:10 Под ливнем пуль. 1-я серия - «Секретное оружие»
09:00 Известия
09:25 Под ливнем пуль. 1-я серия - «Секретное оружие»
09:40 Под ливнем пуль. 2-я серия - «Дети генерала»
10:45 Под ливнем пуль. 3-я серия - «Госпиталь»
11:55 Под ливнем пуль. 4-я серия - «Противостояние»
13:00 Известия
13:25 Лесник. «Подарок для самого храброго», 1-я часть
14:20 Лесник. «Подарок для самого храброго», 2-я часть
15:15 Лесник. 1-я часть - «Без вести пропавший»
16:15 Лесник. 2-я часть - «Без вести пропавший»
17:10 Лесник. «Захват», 1-я часть
17:30 Известия
18:00 Лесник. «Захват», 1-я часть
18:30 Лесник. «Захват», 2-я часть
19:25 След. Козырь против депрессии
20:10 След. Ничто не вечно
20:45 След. В неоплатном долгу
21:35 След. Свадьба с киборгом
22:25 След. Греческая трагедия
23:10 Свои-4. 12 граммов смерти
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Большой куш
01:10 След. Давление
01:45 След. Ноу-хау
02:25 След. Свадьба всем на зависть
03:00 Детективы. Прощенный грех
03:30 Детективы. Смерть приходит в красном
04:05 Детективы. По горячим следам
04:30 Детективы. Злая ведьма

В программе передач возможны изменения.









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