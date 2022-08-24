Программа передач Пятого канала на 24 августа 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 24 августа 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



24.08.2022



05:00 Известия

05:40 Улицы разбитых фонарей. Многая лета

06:25 Лесник. 1-я часть - «Сын на три дня»

07:15 Лесник. 2-я часть - «Сын на три дня»

08:10 Под ливнем пуль. 1-я серия - «Секретное оружие»

09:00 Известия

09:25 Под ливнем пуль. 1-я серия - «Секретное оружие»

09:40 Под ливнем пуль. 2-я серия - «Дети генерала»

10:45 Под ливнем пуль. 3-я серия - «Госпиталь»

11:55 Под ливнем пуль. 4-я серия - «Противостояние»

13:00 Известия

13:25 Лесник. «Подарок для самого храброго», 1-я часть

14:20 Лесник. «Подарок для самого храброго», 2-я часть

15:15 Лесник. 1-я часть - «Без вести пропавший»

16:15 Лесник. 2-я часть - «Без вести пропавший»

17:10 Лесник. «Захват», 1-я часть

17:30 Известия

18:00 Лесник. «Захват», 1-я часть

18:30 Лесник. «Захват», 2-я часть

19:25 След. Козырь против депрессии

20:10 След. Ничто не вечно

20:45 След. В неоплатном долгу

21:35 След. Свадьба с киборгом

22:25 След. Греческая трагедия

23:10 Свои-4. 12 граммов смерти

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Большой куш

01:10 След. Давление

01:45 След. Ноу-хау

02:25 След. Свадьба всем на зависть

03:00 Детективы. Прощенный грех

03:30 Детективы. Смерть приходит в красном

04:05 Детективы. По горячим следам

04:30 Детективы. Злая ведьма



В программе передач возможны изменения.