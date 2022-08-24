Программа передач Домашний на 24 августа 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 24 августа 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



24.08.2022



04:25 Преступления страсти. 29-я серия - «Бессрочный договор»

05:15 По делам несовершеннолетних

08:55 Давай разведёмся!

09:55 Тест на отцовство

12:10 Понять. Простить. «Влюбленный циник». «Дорогая бабушка»

13:10 Порча. Ранящий до крови

13:40 Знахарка

14:15 Верну любимого. Ресурсная женщина

14:50 Преступления страсти. 37-я серия - «Родной дом», 38-я серия - «Последняя любовь», 39-я серия - «Отец», 40-я серия - «Любимое блюдо», 41-я серия - «Мужчина мечты», 42-я серия - «Я еще вернусь»

19:00 Сашка. 1-я - 4-я серии

22:45 Порча

23:20 Знахарка

23:50 Верну любимого. Ресурсная женщина

00:25 Понять. Простить. «Влюбленный циник». «Дорогая бабушка»

01:20 Тест на отцовство

03:00 Давай разведёмся!

03:50 6 кадров

04:25 Преступления страсти. 30-я серия - «Одноклассницы»



В телепрограмме возможны изменения.