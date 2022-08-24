Программа передач Домашний на 24 августа 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 24 августа 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
24.08.2022
04:25 Преступления страсти. 29-я серия - «Бессрочный договор»
05:15 По делам несовершеннолетних
08:55 Давай разведёмся!
09:55 Тест на отцовство
12:10 Понять. Простить. «Влюбленный циник». «Дорогая бабушка»
13:10 Порча. Ранящий до крови
13:40 Знахарка
14:15 Верну любимого. Ресурсная женщина
14:50 Преступления страсти. 37-я серия - «Родной дом», 38-я серия - «Последняя любовь», 39-я серия - «Отец», 40-я серия - «Любимое блюдо», 41-я серия - «Мужчина мечты», 42-я серия - «Я еще вернусь»
19:00 Сашка. 1-я - 4-я серии
22:45 Порча
23:20 Знахарка
23:50 Верну любимого. Ресурсная женщина
00:25 Понять. Простить. «Влюбленный циник». «Дорогая бабушка»
01:20 Тест на отцовство
03:00 Давай разведёмся!
03:50 6 кадров
04:25 Преступления страсти. 30-я серия - «Одноклассницы»
В телепрограмме возможны изменения.