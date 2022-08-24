Программа передач ТНТ на 24 августа 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 24 августа 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



24.08.2022



05:00 Открытый микрофон. Сезон 2. 40-я серия - «Финал»

06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 38-я серия

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 39-я серия

07:00 Простоквашино

09:00 Универ. Сезон 7. 280-я - 291 серии

15:00 СашаТаня. 181-я - 190-я серии

20:00 Бедный олигарх. 7-я серия

20:20 Бедный олигарх. 8-я серия

20:40 Большой Стэн

22:45 Управление гневом

00:50 Импровизация. 41-я серия

01:40 Импровизация. Сезон 3. 42-я серия

02:25 Comedy Баттл. 5-я серия

03:10 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 2. 41-я серия

04:00 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 2. 42-я серия

04:50 Однажды в России. Спецдайджест. 40-я серия



В программе передач возможны изменения.