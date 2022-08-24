Программа передач ТНТ на 24 августа 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 24 августа 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
24.08.2022
05:00 Открытый микрофон. Сезон 2. 40-я серия - «Финал»
06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 38-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 39-я серия
07:00 Простоквашино
09:00 Универ. Сезон 7. 280-я - 291 серии
15:00 СашаТаня. 181-я - 190-я серии
20:00 Бедный олигарх. 7-я серия
20:20 Бедный олигарх. 8-я серия
20:40 Большой Стэн
22:45 Управление гневом
00:50 Импровизация. 41-я серия
01:40 Импровизация. Сезон 3. 42-я серия
02:25 Comedy Баттл. 5-я серия
03:10 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 2. 41-я серия
04:00 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 2. 42-я серия
04:50 Однажды в России. Спецдайджест. 40-я серия
В программе передач возможны изменения.