Программа передач Матч ТВ на 24 августа 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 24 августа 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



24.08.2022



05:00 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Вышибала

11:00 Танковый биатлон. VII Армейские Международные игры «АрМИ-2022»

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Хранитель

14:55 Новости

15:00 Все на Матч!

15:55 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Прямой эфир

20:55 Новости

21:00 Все на Матч!

21:45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. ПСВ (Нидерланды) - «Рейнджерс» (Шотландия). Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Динамо» (Загреб, Хорватия) - «Буде-Глимт» (Норвегия)

02:55 Новости

03:00 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Плавание

04:00 Третий тайм

04:30 Голевая неделя РФ



В программе передач возможны изменения.