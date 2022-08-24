Программа передач Матч ТВ на 24 августа 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 24 августа 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
24.08.2022
05:00 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Вышибала
11:00 Танковый биатлон. VII Армейские Международные игры «АрМИ-2022»
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Хранитель
14:55 Новости
15:00 Все на Матч!
15:55 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Прямой эфир
20:55 Новости
21:00 Все на Матч!
21:45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. ПСВ (Нидерланды) - «Рейнджерс» (Шотландия). Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Динамо» (Загреб, Хорватия) - «Буде-Глимт» (Норвегия)
02:55 Новости
03:00 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Плавание
04:00 Третий тайм
04:30 Голевая неделя РФ
В программе передач возможны изменения.