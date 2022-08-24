Программа передач канала Звезда на 24 августа 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 24 августа 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
24.08.2022
04:35 Не хлебом единым. 1-я - 3-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Освобождение: Последний штурм. Направление главного удара
11:40 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:15 Дневник АрМИ-2022
13:35 Фронт. 1-я - 4-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Фронт. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Морская пехота. Петсамо-Киркенесская операция
19:40 Секретные материалы
20:30 Новости дня
21:00 Дневник АрМИ-2022
21:15 Открытый эфир
22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:45 Танковый биатлон-2022. Эстафета. Полуфинал
00:45 Освобождение: Последний штурм. Направление главного удара
02:50 Легендарные самолеты. Ту-22. Сверхзвуковая эволюция
03:30 Благословите женщину. 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.