Программа передач канала Звезда на 24 августа 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 24 августа 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



24.08.2022



04:35 Не хлебом единым. 1-я - 3-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Освобождение: Последний штурм. Направление главного удара

11:40 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:15 Дневник АрМИ-2022

13:35 Фронт. 1-я - 4-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Фронт. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Морская пехота. Петсамо-Киркенесская операция

19:40 Секретные материалы

20:30 Новости дня

21:00 Дневник АрМИ-2022

21:15 Открытый эфир

22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:45 Танковый биатлон-2022. Эстафета. Полуфинал

00:45 Освобождение: Последний штурм. Направление главного удара

02:50 Легендарные самолеты. Ту-22. Сверхзвуковая эволюция

03:30 Благословите женщину. 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.