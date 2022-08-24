Программа передач Золотая коллекция на 24 августа 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 24 августа 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



24.08.2022



04:30 Тайны следствия-8. «Семейное дело», 1-я и 2-я серии

06:00 Экипаж

08:15 Бобик в гостях у Барбоса

08:25 В порту

08:45 Вовка в тридевятом царстве

09:05 Волшебное кольцо

09:30 Конец вечности

11:55 Девять дней одного года

13:55 Формула любви

15:35 Чародеи

18:20 Тайны следствия-8. «Встать, суд идет!», 1-я и 2-я серии

20:00 О бедном гусаре замолвите слово

23:00 Достояние республики

01:25 Бриллиантовая рука

03:00 «Тайна виллы «Грета»

04:35 Тайны следствия-8. «Встать, суд идет!», 1-я и 2-я серии



В телепрограмме передач возможны изменения.