Программа передач Золотая коллекция на 24 августа 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 24 августа 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
24.08.2022
04:30 Тайны следствия-8. «Семейное дело», 1-я и 2-я серии
06:00 Экипаж
08:15 Бобик в гостях у Барбоса
08:25 В порту
08:45 Вовка в тридевятом царстве
09:05 Волшебное кольцо
09:30 Конец вечности
11:55 Девять дней одного года
13:55 Формула любви
15:35 Чародеи
18:20 Тайны следствия-8. «Встать, суд идет!», 1-я и 2-я серии
20:00 О бедном гусаре замолвите слово
23:00 Достояние республики
01:25 Бриллиантовая рука
03:00 «Тайна виллы «Грета»
04:35 Тайны следствия-8. «Встать, суд идет!», 1-я и 2-я серии
В телепрограмме передач возможны изменения.