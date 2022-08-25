Телепрограмма ТВ России на четверг 25 августа 2022 года

Программа передач телеканалов России на четверг 25 августа 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Кино ТВ и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 25.08.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Золотая Орда. 7-я и 8-я серии
23:45 Большая игра
00:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
23:55 Годунов. 4-я серия
01:05 Морозова. 11-я серия - «Ночное дежурство»
02:00 Морозова. 12-я серия - «Вечеринка»
02:50 Срочно в номер! Метка вуду
ТВЦ
04:40 Галина Польских. Я нашла своего мужчину
05:20 Мой герой. Олеся Железняк
06:00 Настроение
08:25 Доктор И... Кортизол: враг или друг?
08:55 Когда-нибудь наступит завтра-2. 3-я серия
09:47 Когда-нибудь наступит завтра-2. 4-я серия
10:40 Династия Дунаевских. В плену страстей
11:30 События
11:50 Практика. 39-я серия
12:48 Практика. 40-я серия
13:40 Мой герой. Сергей Гармаш
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Петровка, 38
15:20 48 часов. 15-я серия
16:08 48 часов. 16-я серия
16:55 90-е. Квартирный вопрос
17:50 События
18:15 Хроника гнусных времен. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Обложка. Грустный юбилей королевы
23:10 Актёрские драмы. Криминальный талант
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Диагноз для вождя
01:25 Звёзды против СССР
02:05 90-е. Квартирный вопрос
02:50 Осторожно, мошенники! И вас вылечат!
03:15 Когда-нибудь наступит завтра-2. 3-я серия
03:59 Когда-нибудь наступит завтра-2. 4-я серия
04:45 Династия Дунаевских. В плену страстей
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-12. День учителя
05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Ястреб вернулся
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Особое задание. «Темный след», 1-я и 2-я серии. «Грехи отцовм, 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Особое задание. «Темный след», 1-я и 2-я серии. «Грехи отцовм, 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Бесплодный отец сына?
19:00 Сегодня
19:50 Канцелярская крыса. 3-я серия
20:45 Канцелярская крыса. 4-я серия
21:40 Рикошет. Сезон 1. 3-я серия
22:40 Рикошет. Сезон 1. 4-я серия
23:40 Сегодня в Москве
00:00 Пёс-6. Голоса
00:55 Пёс-6. Игра
01:50 Братаны-4. 17-я - 20-я серии
04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Фотограф по вызову
Пятый канал
05:00 Известия
05:45 Лесник. «Подарок для самого храброго», 1-я часть
06:30 Лесник. «Подарок для самого храброго», 2-я часть
07:20 Лесник. 1-я часть - «Без вести пропавший»
08:10 Лесник. 2-я часть - «Без вести пропавший»
09:00 Известия
09:25 Лесник. 2-я часть - «Без вести пропавший»
09:40 Перехват
11:20 По прозвищу Зверь
13:00 Известия
13:25 Лесник. 1-я часть - «Капкан»
14:20 Лесник. 2-я часть - «Капкан»
15:20 Лесник. «Чудотворная икона», 1-я часть
16:15 Лесник. «Чудотворная икона», 2-я часть
17:10 Лесник. 1-я часть - «Ёлочки»
17:30 Известия
18:00 Лесник. 1-я часть - «Ёлочки»
18:35 Лесник. 2-я часть - «Ёлочки»
19:25 След. Тупик памяти
20:15 След. Алена
21:00 След. Глубокая заморозка
21:35 След. Кусок жизни
22:25 След. Похищенная муза
23:10 Свои-4. Гендер Пати
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Гипс
01:10 След. Охотники за удачей
01:50 След. Братство
02:25 След. Мертвый час
03:00 Детективы. Ночная лихорадка
03:35 Детективы. В понедельник отдохнем
04:05 Детективы. Модный цвет
04:35 Детективы. Братья и сестры
Домашний
04:25 Преступления страсти. 30-я серия - «Одноклассницы»
05:15 По делам несовершеннолетних
08:55 Давай разведёмся!
09:55 Тест на отцовство
12:10 Понять. Простить. «Долгожданное чудо», «Зарплатная жена»
13:10 Порча. Кормящая мать
13:40 Знахарка
14:15 Верну любимого. Благими намерениями
14:50 Преступления страсти. 41-я серия - «Мужчина мечты», 42-я серия - «Я еще вернусь», 43-я серия - «Тихоня», 44-я серия - «Чужая жизнь»
19:00 Жена с того света. 1-я - 4-я серии
23:05 Порча
23:40 Знахарка
00:15 Верну любимого. Благими намерениями
00:45 Понять. Простить. «Долгожданное чудо», «Зарплатная жена»
01:40 Тест на отцовство
03:20 Давай разведёмся!
04:10 6 кадров
04:25 Преступления страсти. 31-я серия - «Особый пациент»
ТНТ
04:50 Однажды в России. Спецдайджест. 40-я серия
05:35 Однажды в России. Спецдайджест. 41-я серия
06:25 Однажды в России. Спецдайджест. 42-я серия
07:00 Простоквашино
08:30 Перезагрузка. 518-я серия
09:00 Универ. Сезон 7. 292-я - 303-я серии
15:00 СашаТаня. Сезон 5. 191-я - 200-я серии
20:00 Бедный олигарх. 9-я серия
20:20 Бедный олигарх. 10-я серия
20:45 Крепись!
22:50 Танго и Кэш
00:55 Импровизация. Сезон 3. 43-я серия
01:40 Импровизация. Сезон 3. 44-я серия
02:30 Comedy Баттл. 6-я серия
03:15 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 2. 43-я серия
04:05 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 2. 44-я серия
04:50 Однажды в России. Спецдайджест. 43-я серия
СТС
04:40 Семейный бизнес. Сезон 2. 12-я серия
05:05 Семейный бизнес. Сезон 2. 13-я серия
05:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 233-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 234-я серия
06:05 Три кота
06:10 Три кота
06:15 Драконы: Гонки по краю
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Дылды. Сезон 3. 11-я серия
09:00 Уральские пельмени
09:25 Уральские пельмени. #несельскийчас
10:15 Континуум
12:25 Два отца и два сына. Сезон 1. 19-я серия
13:00 Два отца и два сына. Сезон 1. 20-я серия
13:35 Два отца и два сына. Сезон 2. 1-я - 9-я серии
18:30 Дылды. Сезон 3. 11-я серия
19:30 Дылды
20:00 Киллеры
22:00 Очень опасная штучка
23:45 Великий уравнитель-2
02:05 На склоне
03:25 Семейный бизнес. Сезон 2. 12-я - 15-я серии
Матч ТВ
05:00 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Вышибала
10:55 Летний биатлон. Кубок Содружества. Спринт. Мужчины. Прямой эфир
12:05 Танковый биатлон. VII Армейские Международные игры «АрМИ-2022»
12:35 Есть тема!
13:35 Новости
13:40 Летний биатлон. Кубок Содружества. Спринт. Женщины. Прямой эфир
14:40 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Прямой эфир
18:10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. ЦСКА - «Динамо» (Москва). Прямой эфир
20:50 Новости
20:55 Все на Матч!
21:30 Бильярд. Кубок Чемпионов. Прямой эфир
23:20 Все на Матч!
00:00 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Пейдж - М. Перри
01:00 Экстремалы
02:55 Новости
03:00 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Лёгкая атлетика
04:00 Человек из футбола
04:30 Катар-2022
РЕН ТВ
05:00 Документальный проект
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Телохранитель жены киллера
22:15 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Эверли
02:10 Самые шокирующие гипотезы
03:00 Тайны Чапман
04:35 Документальный проект
Звезда
03:30 Благословите женщину. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:25 Освобождение: Последний штурм. Битва за Берлин
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:15 Дневник АрМИ-2022
13:35 Фронт. 5-я - 8-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Фронт. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Морская пехота. Моонзундская операция
19:40 Код доступа
20:30 Новости дня
21:00 Дневник АрМИ-2022
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Освобождение: Последний штурм
01:10 Нюрнберг
Кино ТВ
05:00 Незваные
06:20 Каратель
08:20 Миссия: Невыполнима 3
10:25 Миссия невыполнима. Протокол «Фантом»
12:40 Миссия невыполнима: Племя изгоев
14:55 Миссия невыполнима: Последствия
17:20 Агент Ева
19:00 Аферистка
21:00 На острие
22:55 Глубоководный горизонт
00:35 Схватка
02:20 Виртуозность
03:55 Соучастник
Мосфильм. Золотая коллекция
04:35 Тайны следствия-8. «Встать, суд идет!», 1-я и 2-я серии
06:05 Чародеи
08:35 Гадкий утенок
09:00 Гуси-лебеди
09:15 Горе не беда
09:30 Две сказки
09:45 Молчание доктора Ивенса
11:15 Отставной козы барабанщик
12:35 Четвертый
13:50 Д`Артаньян и три мушкетера. 1-я - 3-я серии
18:35 Тайны следствия-8. 1-я и 2-я серии - «Коллекционеры»
20:10 Кто поедет в Трускавец
21:30 Благочестивая Марта
00:05 Зеркало
01:50 Служебный роман
04:20 Тайны следствия-8. 1-я и 2-я серии - «Коллекционеры»
Время начала передач - московское.