Телепрограмма ТВ России на четверг 25 августа 2022 года

Программа передач телеканалов России на четверг 25 августа 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Кино ТВ и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 25.08.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Золотая Орда. 7-я и 8-я серии

23:45 Большая игра

00:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

23:55 Годунов. 4-я серия

01:05 Морозова. 11-я серия - «Ночное дежурство»

02:00 Морозова. 12-я серия - «Вечеринка»

02:50 Срочно в номер! Метка вуду



ТВЦ



04:40 Галина Польских. Я нашла своего мужчину

05:20 Мой герой. Олеся Железняк

06:00 Настроение

08:25 Доктор И... Кортизол: враг или друг?

08:55 Когда-нибудь наступит завтра-2. 3-я серия

09:47 Когда-нибудь наступит завтра-2. 4-я серия

10:40 Династия Дунаевских. В плену страстей

11:30 События

11:50 Практика. 39-я серия

12:48 Практика. 40-я серия

13:40 Мой герой. Сергей Гармаш

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Петровка, 38

15:20 48 часов. 15-я серия

16:08 48 часов. 16-я серия

16:55 90-е. Квартирный вопрос

17:50 События

18:15 Хроника гнусных времен. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Обложка. Грустный юбилей королевы

23:10 Актёрские драмы. Криминальный талант

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Диагноз для вождя

01:25 Звёзды против СССР

02:05 90-е. Квартирный вопрос

02:50 Осторожно, мошенники! И вас вылечат!

03:15 Когда-нибудь наступит завтра-2. 3-я серия

03:59 Когда-нибудь наступит завтра-2. 4-я серия

04:45 Династия Дунаевских. В плену страстей



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-12. День учителя

05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Ястреб вернулся

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Особое задание. «Темный след», 1-я и 2-я серии. «Грехи отцовм, 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Особое задание. «Темный след», 1-я и 2-я серии. «Грехи отцовм, 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Бесплодный отец сына?

19:00 Сегодня

19:50 Канцелярская крыса. 3-я серия

20:45 Канцелярская крыса. 4-я серия

21:40 Рикошет. Сезон 1. 3-я серия

22:40 Рикошет. Сезон 1. 4-я серия

23:40 Сегодня в Москве

00:00 Пёс-6. Голоса

00:55 Пёс-6. Игра

01:50 Братаны-4. 17-я - 20-я серии

04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Фотограф по вызову



Пятый канал



05:00 Известия

05:45 Лесник. «Подарок для самого храброго», 1-я часть

06:30 Лесник. «Подарок для самого храброго», 2-я часть

07:20 Лесник. 1-я часть - «Без вести пропавший»

08:10 Лесник. 2-я часть - «Без вести пропавший»

09:00 Известия

09:25 Лесник. 2-я часть - «Без вести пропавший»

09:40 Перехват

11:20 По прозвищу Зверь

13:00 Известия

13:25 Лесник. 1-я часть - «Капкан»

14:20 Лесник. 2-я часть - «Капкан»

15:20 Лесник. «Чудотворная икона», 1-я часть

16:15 Лесник. «Чудотворная икона», 2-я часть

17:10 Лесник. 1-я часть - «Ёлочки»

17:30 Известия

18:00 Лесник. 1-я часть - «Ёлочки»

18:35 Лесник. 2-я часть - «Ёлочки»

19:25 След. Тупик памяти

20:15 След. Алена

21:00 След. Глубокая заморозка

21:35 След. Кусок жизни

22:25 След. Похищенная муза

23:10 Свои-4. Гендер Пати

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Гипс

01:10 След. Охотники за удачей

01:50 След. Братство

02:25 След. Мертвый час

03:00 Детективы. Ночная лихорадка

03:35 Детективы. В понедельник отдохнем

04:05 Детективы. Модный цвет

04:35 Детективы. Братья и сестры



Домашний



04:25 Преступления страсти. 30-я серия - «Одноклассницы»

05:15 По делам несовершеннолетних

08:55 Давай разведёмся!

09:55 Тест на отцовство

12:10 Понять. Простить. «Долгожданное чудо», «Зарплатная жена»

13:10 Порча. Кормящая мать

13:40 Знахарка

14:15 Верну любимого. Благими намерениями

14:50 Преступления страсти. 41-я серия - «Мужчина мечты», 42-я серия - «Я еще вернусь», 43-я серия - «Тихоня», 44-я серия - «Чужая жизнь»

19:00 Жена с того света. 1-я - 4-я серии

23:05 Порча

23:40 Знахарка

00:15 Верну любимого. Благими намерениями

00:45 Понять. Простить. «Долгожданное чудо», «Зарплатная жена»

01:40 Тест на отцовство

03:20 Давай разведёмся!

04:10 6 кадров

04:25 Преступления страсти. 31-я серия - «Особый пациент»



ТНТ



04:50 Однажды в России. Спецдайджест. 40-я серия

05:35 Однажды в России. Спецдайджест. 41-я серия

06:25 Однажды в России. Спецдайджест. 42-я серия

07:00 Простоквашино

08:30 Перезагрузка. 518-я серия

09:00 Универ. Сезон 7. 292-я - 303-я серии

15:00 СашаТаня. Сезон 5. 191-я - 200-я серии

20:00 Бедный олигарх. 9-я серия

20:20 Бедный олигарх. 10-я серия

20:45 Крепись!

22:50 Танго и Кэш

00:55 Импровизация. Сезон 3. 43-я серия

01:40 Импровизация. Сезон 3. 44-я серия

02:30 Comedy Баттл. 6-я серия

03:15 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 2. 43-я серия

04:05 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 2. 44-я серия

04:50 Однажды в России. Спецдайджест. 43-я серия



СТС



04:40 Семейный бизнес. Сезон 2. 12-я серия

05:05 Семейный бизнес. Сезон 2. 13-я серия

05:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 233-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 234-я серия

06:05 Три кота

06:10 Три кота

06:15 Драконы: Гонки по краю

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Дылды. Сезон 3. 11-я серия

09:00 Уральские пельмени

09:25 Уральские пельмени. #несельскийчас

10:15 Континуум

12:25 Два отца и два сына. Сезон 1. 19-я серия

13:00 Два отца и два сына. Сезон 1. 20-я серия

13:35 Два отца и два сына. Сезон 2. 1-я - 9-я серии

18:30 Дылды. Сезон 3. 11-я серия

19:30 Дылды

20:00 Киллеры

22:00 Очень опасная штучка

23:45 Великий уравнитель-2

02:05 На склоне

03:25 Семейный бизнес. Сезон 2. 12-я - 15-я серии



Матч ТВ



05:00 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Вышибала

10:55 Летний биатлон. Кубок Содружества. Спринт. Мужчины. Прямой эфир

12:05 Танковый биатлон. VII Армейские Международные игры «АрМИ-2022»

12:35 Есть тема!

13:35 Новости

13:40 Летний биатлон. Кубок Содружества. Спринт. Женщины. Прямой эфир

14:40 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Прямой эфир

18:10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. ЦСКА - «Динамо» (Москва). Прямой эфир

20:50 Новости

20:55 Все на Матч!

21:30 Бильярд. Кубок Чемпионов. Прямой эфир

23:20 Все на Матч!

00:00 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Пейдж - М. Перри

01:00 Экстремалы

02:55 Новости

03:00 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Лёгкая атлетика

04:00 Человек из футбола

04:30 Катар-2022



РЕН ТВ



05:00 Документальный проект

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Телохранитель жены киллера

22:15 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Эверли

02:10 Самые шокирующие гипотезы

03:00 Тайны Чапман

04:35 Документальный проект



Звезда



03:30 Благословите женщину. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:25 Освобождение: Последний штурм. Битва за Берлин

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:15 Дневник АрМИ-2022

13:35 Фронт. 5-я - 8-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Фронт. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Морская пехота. Моонзундская операция

19:40 Код доступа

20:30 Новости дня

21:00 Дневник АрМИ-2022

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Освобождение: Последний штурм

01:10 Нюрнберг



Кино ТВ



05:00 Незваные

06:20 Каратель

08:20 Миссия: Невыполнима 3

10:25 Миссия невыполнима. Протокол «Фантом»

12:40 Миссия невыполнима: Племя изгоев

14:55 Миссия невыполнима: Последствия

17:20 Агент Ева

19:00 Аферистка

21:00 На острие

22:55 Глубоководный горизонт

00:35 Схватка

02:20 Виртуозность

03:55 Соучастник



Мосфильм. Золотая коллекция



04:35 Тайны следствия-8. «Встать, суд идет!», 1-я и 2-я серии

06:05 Чародеи

08:35 Гадкий утенок

09:00 Гуси-лебеди

09:15 Горе не беда

09:30 Две сказки

09:45 Молчание доктора Ивенса

11:15 Отставной козы барабанщик

12:35 Четвертый

13:50 Д`Артаньян и три мушкетера. 1-я - 3-я серии

18:35 Тайны следствия-8. 1-я и 2-я серии - «Коллекционеры»

20:10 Кто поедет в Трускавец

21:30 Благочестивая Марта

00:05 Зеркало

01:50 Служебный роман

04:20 Тайны следствия-8. 1-я и 2-я серии - «Коллекционеры»



Время начала передач - московское.



















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