Программа передач ТВЦ на 25 августа 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 25 августа 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



25.08.2022



04:40 Галина Польских. Я нашла своего мужчину

05:20 Мой герой. Олеся Железняк

06:00 Настроение

08:25 Доктор И... Кортизол: враг или друг?

08:55 Когда-нибудь наступит завтра-2. 3-я серия

09:47 Когда-нибудь наступит завтра-2. 4-я серия

10:40 Династия Дунаевских. В плену страстей

11:30 События

11:50 Практика. 39-я серия

12:48 Практика. 40-я серия

13:40 Мой герой. Сергей Гармаш

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Петровка, 38

15:20 48 часов. 15-я серия

16:08 48 часов. 16-я серия

16:55 90-е. Квартирный вопрос

17:50 События

18:15 Хроника гнусных времен. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Обложка. Грустный юбилей королевы

23:10 Актёрские драмы. Криминальный талант

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Диагноз для вождя

01:25 Звёзды против СССР

02:05 90-е. Квартирный вопрос

02:50 Осторожно, мошенники! И вас вылечат!

03:15 Когда-нибудь наступит завтра-2. 3-я серия

03:59 Когда-нибудь наступит завтра-2. 4-я серия

04:45 Династия Дунаевских. В плену страстей



В программе передач возможны изменения.