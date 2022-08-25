Программа передач ТВЦ на 25 августа 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 25 августа 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
25.08.2022
04:40 Галина Польских. Я нашла своего мужчину
05:20 Мой герой. Олеся Железняк
06:00 Настроение
08:25 Доктор И... Кортизол: враг или друг?
08:55 Когда-нибудь наступит завтра-2. 3-я серия
09:47 Когда-нибудь наступит завтра-2. 4-я серия
10:40 Династия Дунаевских. В плену страстей
11:30 События
11:50 Практика. 39-я серия
12:48 Практика. 40-я серия
13:40 Мой герой. Сергей Гармаш
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Петровка, 38
15:20 48 часов. 15-я серия
16:08 48 часов. 16-я серия
16:55 90-е. Квартирный вопрос
17:50 События
18:15 Хроника гнусных времен. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Обложка. Грустный юбилей королевы
23:10 Актёрские драмы. Криминальный талант
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Диагноз для вождя
01:25 Звёзды против СССР
02:05 90-е. Квартирный вопрос
02:50 Осторожно, мошенники! И вас вылечат!
03:15 Когда-нибудь наступит завтра-2. 3-я серия
03:59 Когда-нибудь наступит завтра-2. 4-я серия
04:45 Династия Дунаевских. В плену страстей
В программе передач возможны изменения.