Программа передач НТВ на 25 августа 2022 года

Телепрограмма НТВ на 25 августа 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



25.08.2022



04:50 Улицы разбитых фонарей-12. День учителя

05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Ястреб вернулся

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Особое задание. «Темный след», 1-я и 2-я серии. «Грехи отцов», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Особое задание. «Темный след», 1-я и 2-я серии. «Грехи отцов», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Бесплодный отец сына?

19:00 Сегодня

19:50 Канцелярская крыса. 3-я серия

20:45 Канцелярская крыса. 4-я серия

21:40 Рикошет. Сезон 1. 3-я серия

22:40 Рикошет. Сезон 1. 4-я серия

23:40 Сегодня в Москве

00:00 Пёс-6. Голоса

00:55 Пёс-6. Игра

01:50 Братаны-4. 17-я - 20-я серии

04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Фотограф по вызову



В программе передач возможны изменения.