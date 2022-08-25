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Программа передач Пятого канала на 25 августа 2022 года


Телепрограмма Пятого канала на 25 августа 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.

25.08.2022

05:00 Известия
05:45 Лесник. «Подарок для самого храброго», 1-я часть
06:30 Лесник. «Подарок для самого храброго», 2-я часть
07:20 Лесник. 1-я часть - «Без вести пропавший»
08:10 Лесник. 2-я часть - «Без вести пропавший»
09:00 Известия
09:25 Лесник. 2-я часть - «Без вести пропавший»
09:40 Перехват
11:20 По прозвищу Зверь
13:00 Известия
13:25 Лесник. 1-я часть - «Капкан»
14:20 Лесник. 2-я часть - «Капкан»
15:20 Лесник. «Чудотворная икона», 1-я часть
16:15 Лесник. «Чудотворная икона», 2-я часть
17:10 Лесник. 1-я часть - «Ёлочки»
17:30 Известия
18:00 Лесник. 1-я часть - «Ёлочки»
18:35 Лесник. 2-я часть - «Ёлочки»
19:25 След. Тупик памяти
20:15 След. Алена
21:00 След. Глубокая заморозка
21:35 След. Кусок жизни
22:25 След. Похищенная муза
23:10 Свои-4. Гендер Пати
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Гипс
01:10 След. Охотники за удачей
01:50 След. Братство
02:25 След. Мертвый час
03:00 Детективы. Ночная лихорадка
03:35 Детективы. В понедельник отдохнем
04:05 Детективы. Модный цвет
04:35 Детективы. Братья и сестры

В программе передач возможны изменения.









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