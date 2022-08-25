Программа передач Пятого канала на 25 августа 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 25 августа 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



25.08.2022



05:00 Известия

05:45 Лесник. «Подарок для самого храброго», 1-я часть

06:30 Лесник. «Подарок для самого храброго», 2-я часть

07:20 Лесник. 1-я часть - «Без вести пропавший»

08:10 Лесник. 2-я часть - «Без вести пропавший»

09:00 Известия

09:25 Лесник. 2-я часть - «Без вести пропавший»

09:40 Перехват

11:20 По прозвищу Зверь

13:00 Известия

13:25 Лесник. 1-я часть - «Капкан»

14:20 Лесник. 2-я часть - «Капкан»

15:20 Лесник. «Чудотворная икона», 1-я часть

16:15 Лесник. «Чудотворная икона», 2-я часть

17:10 Лесник. 1-я часть - «Ёлочки»

17:30 Известия

18:00 Лесник. 1-я часть - «Ёлочки»

18:35 Лесник. 2-я часть - «Ёлочки»

19:25 След. Тупик памяти

20:15 След. Алена

21:00 След. Глубокая заморозка

21:35 След. Кусок жизни

22:25 След. Похищенная муза

23:10 Свои-4. Гендер Пати

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Гипс

01:10 След. Охотники за удачей

01:50 След. Братство

02:25 След. Мертвый час

03:00 Детективы. Ночная лихорадка

03:35 Детективы. В понедельник отдохнем

04:05 Детективы. Модный цвет

04:35 Детективы. Братья и сестры



В программе передач возможны изменения.