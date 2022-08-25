Программа передач Домашний на 25 августа 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 25 августа 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



25.08.2022



04:25 Преступления страсти. 30-я серия - «Одноклассницы»

05:15 По делам несовершеннолетних

08:55 Давай разведёмся!

09:55 Тест на отцовство

12:10 Понять. Простить. «Долгожданное чудо», «Зарплатная жена»

13:10 Порча. Кормящая мать

13:40 Знахарка

14:15 Верну любимого. Благими намерениями

14:50 Преступления страсти. 41-я серия - «Мужчина мечты», 42-я серия - «Я еще вернусь», 43-я серия - «Тихоня», 44-я серия - «Чужая жизнь»

19:00 Жена с того света. 1-я - 4-я серии

23:05 Порча

23:40 Знахарка

00:15 Верну любимого. Благими намерениями

00:45 Понять. Простить. «Долгожданное чудо», «Зарплатная жена»

01:40 Тест на отцовство

03:20 Давай разведёмся!

04:10 6 кадров

04:25 Преступления страсти. 31-я серия - «Особый пациент»



В телепрограмме возможны изменения.