Программа передач Домашний на 25 августа 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 25 августа 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
25.08.2022
04:25 Преступления страсти. 30-я серия - «Одноклассницы»
05:15 По делам несовершеннолетних
08:55 Давай разведёмся!
09:55 Тест на отцовство
12:10 Понять. Простить. «Долгожданное чудо», «Зарплатная жена»
13:10 Порча. Кормящая мать
13:40 Знахарка
14:15 Верну любимого. Благими намерениями
14:50 Преступления страсти. 41-я серия - «Мужчина мечты», 42-я серия - «Я еще вернусь», 43-я серия - «Тихоня», 44-я серия - «Чужая жизнь»
19:00 Жена с того света. 1-я - 4-я серии
23:05 Порча
23:40 Знахарка
00:15 Верну любимого. Благими намерениями
00:45 Понять. Простить. «Долгожданное чудо», «Зарплатная жена»
01:40 Тест на отцовство
03:20 Давай разведёмся!
04:10 6 кадров
04:25 Преступления страсти. 31-я серия - «Особый пациент»
В телепрограмме возможны изменения.