Программа передач ТНТ на 25 августа 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 25 августа 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
25.08.2022
04:50 Однажды в России. Спецдайджест. 40-я - 42-я серии
07:00 Простоквашино
08:30 Перезагрузка. 518-я серия
09:00 Универ. Сезон 7. 292-я - 303-я серии
15:00 СашаТаня. Сезон 5. 191-я - 200-я серии
20:00 Бедный олигарх. 9-я серия
20:20 Бедный олигарх. 10-я серия
20:45 Крепись!
22:50 Танго и Кэш
00:55 Импровизация. Сезон 3. 43-я серия
01:40 Импровизация. Сезон 3. 44-я серия
02:30 Comedy Баттл. 6-я серия
03:15 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 2. 43-я серия
04:05 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 2. 44-я серия
04:50 Однажды в России. Спецдайджест. 43-я серия
В программе передач возможны изменения.