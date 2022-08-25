Программа передач ТНТ на 25 августа 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 25 августа 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



25.08.2022



04:50 Однажды в России. Спецдайджест. 40-я - 42-я серии

07:00 Простоквашино

08:30 Перезагрузка. 518-я серия

09:00 Универ. Сезон 7. 292-я - 303-я серии

15:00 СашаТаня. Сезон 5. 191-я - 200-я серии

20:00 Бедный олигарх. 9-я серия

20:20 Бедный олигарх. 10-я серия

20:45 Крепись!

22:50 Танго и Кэш

00:55 Импровизация. Сезон 3. 43-я серия

01:40 Импровизация. Сезон 3. 44-я серия

02:30 Comedy Баттл. 6-я серия

03:15 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 2. 43-я серия

04:05 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 2. 44-я серия

04:50 Однажды в России. Спецдайджест. 43-я серия



В программе передач возможны изменения.