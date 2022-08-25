Программа передач СТС на 25 августа 2022 года

Телепрограмма СТС на 25 августа 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
25.08.2022
04:40 Семейный бизнес. Сезон 2. 12-я серия
05:05 Семейный бизнес. Сезон 2. 13-я серия
05:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 233-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 234-я серия
06:05 Три кота
06:10 Три кота
06:15 Драконы: Гонки по краю
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Дылды. Сезон 3. 11-я серия
09:00 Уральские пельмени
09:25 Уральские пельмени. #несельскийчас
10:15 Континуум
12:25 Два отца и два сына. Сезон 1. 19-я серия
13:00 Два отца и два сына. Сезон 1. 20-я серия
13:35 Два отца и два сына. Сезон 2. 1-я - 9-я серии
18:30 Дылды. Сезон 3. 11-я серия
19:30 Дылды
20:00 Киллеры
22:00 Очень опасная штучка
23:45 Великий уравнитель-2
02:05 На склоне
03:25 Семейный бизнес. Сезон 2. 12-я - 15-я серии
В программе передач возможны изменения.