Программа передач СТС на 25 августа 2022 года

Телепрограмма СТС на 25 августа 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



25.08.2022



04:40 Семейный бизнес. Сезон 2. 12-я серия

05:05 Семейный бизнес. Сезон 2. 13-я серия

05:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 233-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 234-я серия

06:05 Три кота

06:10 Три кота

06:15 Драконы: Гонки по краю

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Дылды. Сезон 3. 11-я серия

09:00 Уральские пельмени

09:25 Уральские пельмени. #несельскийчас

10:15 Континуум

12:25 Два отца и два сына. Сезон 1. 19-я серия

13:00 Два отца и два сына. Сезон 1. 20-я серия

13:35 Два отца и два сына. Сезон 2. 1-я - 9-я серии

18:30 Дылды. Сезон 3. 11-я серия

19:30 Дылды

20:00 Киллеры

22:00 Очень опасная штучка

23:45 Великий уравнитель-2

02:05 На склоне

03:25 Семейный бизнес. Сезон 2. 12-я - 15-я серии



В программе передач возможны изменения.