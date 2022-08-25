Программа передач Матч ТВ на 25 августа 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 25 августа 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
25.08.2022
05:00 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Вышибала
10:55 Летний биатлон. Кубок Содружества. Спринт. Мужчины. Прямой эфир
12:05 Танковый биатлон. VII Армейские Международные игры «АрМИ-2022»
12:35 Есть тема!
13:35 Новости
13:40 Летний биатлон. Кубок Содружества. Спринт. Женщины. Прямой эфир
14:40 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Прямой эфир
18:10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. ЦСКА - «Динамо» (Москва). Прямой эфир
20:50 Новости
20:55 Все на Матч!
21:30 Бильярд. Кубок Чемпионов. Прямой эфир
23:20 Все на Матч!
00:00 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Пейдж - М. Перри
01:00 Экстремалы
02:55 Новости
03:00 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Лёгкая атлетика
04:00 Человек из футбола
04:30 Катар-2022
В программе передач возможны изменения.