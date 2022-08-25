Программа передач Матч ТВ на 25 августа 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 25 августа 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



25.08.2022



05:00 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Вышибала

10:55 Летний биатлон. Кубок Содружества. Спринт. Мужчины. Прямой эфир

12:05 Танковый биатлон. VII Армейские Международные игры «АрМИ-2022»

12:35 Есть тема!

13:35 Новости

13:40 Летний биатлон. Кубок Содружества. Спринт. Женщины. Прямой эфир

14:40 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Прямой эфир

18:10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. ЦСКА - «Динамо» (Москва). Прямой эфир

20:50 Новости

20:55 Все на Матч!

21:30 Бильярд. Кубок Чемпионов. Прямой эфир

23:20 Все на Матч!

00:00 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Пейдж - М. Перри

01:00 Экстремалы

02:55 Новости

03:00 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Лёгкая атлетика

04:00 Человек из футбола

04:30 Катар-2022



В программе передач возможны изменения.