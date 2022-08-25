Программа передач РЕН ТВ на 25 августа 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 25 августа 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.



25.08.2022



05:00 Документальный проект

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Телохранитель жены киллера

22:15 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Эверли

02:10 Самые шокирующие гипотезы

03:00 Тайны Чапман

04:35 Документальный проект



В программе передач возможны изменения.