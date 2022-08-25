Программа передач канала Звезда на 25 августа 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 25 августа 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
25.08.2022
03:30 Благословите женщину. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:25 Освобождение: Последний штурм. Битва за Берлин
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:15 Дневник АрМИ-2022
13:35 Фронт. 5-я - 8-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Фронт. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Морская пехота. Моонзундская операция
19:40 Код доступа
20:30 Новости дня
21:00 Дневник АрМИ-2022
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Освобождение: Последний штурм
01:10 Нюрнберг
В программе передач возможны изменения.