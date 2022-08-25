Программа передач канала Звезда на 25 августа 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 25 августа 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



25.08.2022



03:30 Благословите женщину. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:25 Освобождение: Последний штурм. Битва за Берлин

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:15 Дневник АрМИ-2022

13:35 Фронт. 5-я - 8-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Фронт. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Морская пехота. Моонзундская операция

19:40 Код доступа

20:30 Новости дня

21:00 Дневник АрМИ-2022

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Освобождение: Последний штурм

01:10 Нюрнберг



В программе передач возможны изменения.