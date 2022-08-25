Программа передач Золотая коллекция на 25 августа 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 25 августа 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
25.08.2022
04:35 Тайны следствия-8. «Встать, суд идет!», 1-я и 2-я серии
06:05 Чародеи
08:35 Гадкий утенок
09:00 Гуси-лебеди
09:15 Горе не беда
09:30 Две сказки
09:45 Молчание доктора Ивенса
11:15 Отставной козы барабанщик
12:35 Четвертый
13:50 Д`Артаньян и три мушкетера. 1-я - 3-я серии
18:35 Тайны следствия-8. 1-я и 2-я серии - «Коллекционеры»
20:10 Кто поедет в Трускавец
21:30 Благочестивая Марта
00:05 Зеркало
01:50 Служебный роман
04:20 Тайны следствия-8. 1-я и 2-я серии - «Коллекционеры»
В телепрограмме передач возможны изменения.