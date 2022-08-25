Программа передач Золотая коллекция на 25 августа 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 25 августа 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



25.08.2022



04:35 Тайны следствия-8. «Встать, суд идет!», 1-я и 2-я серии

06:05 Чародеи

08:35 Гадкий утенок

09:00 Гуси-лебеди

09:15 Горе не беда

09:30 Две сказки

09:45 Молчание доктора Ивенса

11:15 Отставной козы барабанщик

12:35 Четвертый

13:50 Д`Артаньян и три мушкетера. 1-я - 3-я серии

18:35 Тайны следствия-8. 1-я и 2-я серии - «Коллекционеры»

20:10 Кто поедет в Трускавец

21:30 Благочестивая Марта

00:05 Зеркало

01:50 Служебный роман

04:20 Тайны следствия-8. 1-я и 2-я серии - «Коллекционеры»



В телепрограмме передач возможны изменения.