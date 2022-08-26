Телепрограмма ТВ России на пятницу 26 августа 2022 года

Программа передач телеканалов России на пятницу 26 августа 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Кино ТВ и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 26.08.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 Бенефис Любови Успенской на музыкальном фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга»

23:45 Охотник за головами. В объективе - звёзды

00:45 Ирина Скобцева. Мы уже никогда не расстанемся

01:40 Наедине со всеми

02:25 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Майор Гром: Чумной доктор

23:55 Вторжение

02:00 44-й Московский Международный кинофестиваль. Торжественное открытие

03:15 Земля Эльзы



ТВЦ



04:45 Династия Дунаевских. В плену страстей

05:20 Мой герой. Сергей Гармаш

06:00 Настроение

08:20 Актёрские судьбы. Татьяна Пилецкая и Юлиан Панич

08:55 Хроника гнусных времен. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:50 Хроника гнусных времен. 4-я серия

12:50 Отель последней надежды. 1-я серия

13:59 Отель последней надежды. 2-я серия

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Отель последней надежды. 3-я серия

16:16 Отель последней надежды. 4-я серия

17:00 Актёрские драмы. Приказано полюбить

17:50 События

18:10 Сразу после сотворения мира. 1-я - 4-я серии

22:25 Закулисные войны. Эстрада. Фильм 2-й

23:10 Приют комедиантов. Что-то пошло не так

00:45 Сержант милиции. 1-я - 3-я серии

03:55 Петровка, 38

04:10 Актёрские драмы. Приказано полюбить

04:50 Елена Воробей. Что говорят мужчины



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Фотограф по вызову

05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Погибший свидетель

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Особое задание. «Засада для министра», 1-я и 2-я серии. «Честное имя», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Особое задание. «Засада для министра», 1-я и 2-я серии. «Честное имя», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

19:50 Канцелярская крыса. 5-я серия

20:45 Канцелярская крыса. 6-я серия

21:40 Рикошет. Сезон 1. 5-я серия

22:40 Рикошет. Сезон 1. 6-я серия

23:40 Конец света

01:15 Захар Прилепин. Уроки русского

01:45 Братаны-4. 21-я - 24-я серии

04:45 Дельта. Продолжение. «Заочница», 1-я и 2-я серии



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Лесник. 1-я часть - «Капкан»

06:10 Лесник. 2-я часть - «Капкан»

06:55 Лесник. «Чудотворная икона», 1-я часть

07:45 Лесник. «Чудотворная икона», 2-я часть

08:40 Неслужебное задание

09:00 Известия

09:25 Неслужебное задание

11:10 Ночное происшествие

13:00 Известия

13:25 Лесник. «Подкидыш», 1-я часть

14:20 Лесник. «Подкидыш», 2-я часть

15:20 Лесник. 1-я часть - «Эхо войны»

16:15 Лесник. 2-я часть - «Эхо войны»

17:10 Лесник. «Йети», 1-я часть

17:30 Известия

18:00 Лесник. «Йети«, 1-я часть

18:35 Лесник. «Йети«, 2-я часть

19:30 След. Фантазерка

20:20 След. 200 лишних шагов

20:55 След. Контакт

21:40 След. Кусок жизни

22:25 След. И снова третье декабря

23:10 Светская хроника. 164-я серия

00:10 Они потрясли мир. Майкл Джексон. Одиночество длинною в жизнь

00:55 Страсть. Переменить судьбу

01:20 Страсть. Пропавшая горничная

01:45 Страсть. Отчий дом

02:10 Страсть. Роман в письмах

02:30 Свои-4. Крупный улов

03:10 Свои-4. Французская история

03:45 Свои-4. 12 граммов смерти

04:20 Свои-4. Гендер Пати



Домашний



04:25 Преступления страсти. 31-я серия - «Особый пациент»

05:15 По делам несовершеннолетних

08:55 Давай разведёмся!

09:55 Тест на отцовство

12:10 Понять. Простить. «Новость». «Нестерпимо»

13:10 Порча. Незнакомый человек

13:40 Знахарка

14:15 Верну любимого. Птичка в клетке

14:50 Жена с того света. 1-я - 4-я серии

19:00 Никогда не бывает поздно. 1-я - 4-я серии

23:00 Порча

23:35 Знахарка

00:10 Верну любимого. Птичка в клетке

00:40 Понять. Простить. «Новость». «Нестерпимо»

01:35 Тест на отцовство

03:15 Давай разведёмся!

04:05 Преступления страсти. 32-я серия - «Рассказ о любви»

04:55 По делам несовершеннолетних



ТНТ



04:50 Однажды в России. Спецдайджест. 43-я - 45-я серии

07:00 Простоквашино

09:00 СашаТаня. Сезон 6. 201-я - 220-я серии

19:00 Однажды в России. Сезон 9. 218-я серия

20:00 Однажды в России. Сезон 9. 219-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 736-я серия

22:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 137-я серия

23:00 Двое на миллион. Сезон 3. 66-я серия

00:00 Крепись!

01:50 Импровизация. Сезон 3. 45-я серия

02:35 Импровизация. Сезон 3. 46-я серия

03:25 Comedy Баттл. 7-я серия

04:10 Открытый микрофон. Сезон 3. 45-я серия



СТС



04:55 Семейный бизнес. Сезон 2. 15-я серия

05:20 6 кадров. Сезон 8. 51-я серия

05:30 Королева Зубная Щетка

05:50 Ералаш. Сезон 1. 235-я - 237-я серии

06:05 Три кота. Пещера

06:10 Три кота

06:15 Драконы: Гонки по краю

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Дылды. Сезон 3. 12-я серия

08:25 Дылды. Сезон 3. 13-я серия

09:00 Киллеры

11:00 Суперлига. Сезон 1. 2-я серия

12:35 Уральские пельмени. #сильноечувство

13:20 Уральские пельмени

18:00 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей «Щ»

19:35 Уральские пельмени

20:55 2+1

23:20 Правила съема: Метод Хитча

01:40 Очень опасная штучка

03:10 Семейный бизнес. Сезон 2. 13-я - 17-я серии



Матч ТВ



05:00 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Вышибала

11:00 Танковый биатлон. VII Армейские Международные игры «АрМИ-2022»

11:30 Есть тема!

12:30 Новости

12:35 Лица страны. Елена Веснина

12:55 Кулак легенды

14:35 Все на Матч!

15:00 Новости

15:05 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Прямой эфир

20:55 Новости

21:00 Все на Матч!

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Интер». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:35 Точная ставка

00:55 Безумный кулак

02:55 Новости

03:00 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Лёгкая атлетика

04:00 Всё о главном

04:30 РецепТура



РЕН ТВ



05:00 Документальный проект

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Противостояние

21:30 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Прямая трансляция. А. Шлеменко - А. Илич

22:30 Документальный проект

23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Прямая трансляция. М. Гассиев - К. Уэлч

00:30 Плохая компания

02:30 Зона смертельной опасности

04:15 Телефонная будка



Звезда



01:10 Нюрнберг

05:05 Перелом. Хроника Победы

05:35 Карьера Димы Горина

07:40 Цена Освобождения

09:00 Новости дня

09:20 Освобождение: Последний штурм. Последний штурм

10:55 Восхождение на Олимп. 1-я - 5-я серии

13:00 Новости дня

13:15 Дневник АрМИ-2022

13:35 Восхождение на Олимп. 1-я - 5-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Восхождение на Олимп. 1-я - 5-я серии

17:25 Восхождение на Олимп. 6-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:40 Время героев

19:00 Восхождение на Олимп. 6-я - 8-я серии

21:00 Дневник АрМИ-2022

21:20 Восхождение на Олимп. 6-я - 8-я серии

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+

00:00 Освобождение: Последний штурм

01:25 Добровольцы

03:00 Карьера Димы Горина

04:35 Перелом. Хроника Победы



Кино ТВ



04:00 Крутые меры

05:25 Вирус

06:40 Мрачные небеса

08:20 Иностранец

10:15 Анна

12:20 Риддик

14:20 Последний охотник на ведьм

16:00 Киллеры

17:45 Бриллиантовый полицейский

19:20 Васаби

21:00 Рыцарь дня

22:50 Жара

00:35 Очень плохие мамочки

02:00 Очень плохие мамочки 2

03:35 Братья Гримм



Мосфильм. Золотая коллекция



04:20 Тайны следствия-8. 1-я и 2-я серии - «Коллекционеры»

05:45 Безумный день

06:50 Аты-баты, шли солдаты

08:25 Дед Мороз и лето

08:40 Дюймовочка

09:20 Жирафа и очки

09:30 Через тернии к звездам

12:05 Дамы приглашают кавалеров

13:30 Золотой теленок

16:35 Дежа вю

18:30 Неуловимые мстители

19:55 Новые приключения неуловимых

21:25 Корона Российской империи, или Снова неуловимые

23:50 «Частный детектив, или Операция «Кооперация»

01:25 Ширли-мырли

03:40 Человек с бульвара Капуцинов



Время начала передач - московское.



















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