Телепрограмма ТВ России на пятницу 26 августа 2022 года

Программа передач телеканалов России на пятницу 26 августа 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Кино ТВ и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 26.08.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 Бенефис Любови Успенской на музыкальном фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга»
23:45 Охотник за головами. В объективе - звёзды
00:45 Ирина Скобцева. Мы уже никогда не расстанемся
01:40 Наедине со всеми
02:25 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Майор Гром: Чумной доктор
23:55 Вторжение
02:00 44-й Московский Международный кинофестиваль. Торжественное открытие
03:15 Земля Эльзы
ТВЦ
04:45 Династия Дунаевских. В плену страстей
05:20 Мой герой. Сергей Гармаш
06:00 Настроение
08:20 Актёрские судьбы. Татьяна Пилецкая и Юлиан Панич
08:55 Хроника гнусных времен. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:50 Хроника гнусных времен. 4-я серия
12:50 Отель последней надежды. 1-я серия
13:59 Отель последней надежды. 2-я серия
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Отель последней надежды. 3-я серия
16:16 Отель последней надежды. 4-я серия
17:00 Актёрские драмы. Приказано полюбить
17:50 События
18:10 Сразу после сотворения мира. 1-я - 4-я серии
22:25 Закулисные войны. Эстрада. Фильм 2-й
23:10 Приют комедиантов. Что-то пошло не так
00:45 Сержант милиции. 1-я - 3-я серии
03:55 Петровка, 38
04:10 Актёрские драмы. Приказано полюбить
04:50 Елена Воробей. Что говорят мужчины
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Фотограф по вызову
05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Погибший свидетель
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Особое задание. «Засада для министра», 1-я и 2-я серии. «Честное имя», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Особое задание. «Засада для министра», 1-я и 2-я серии. «Честное имя», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Канцелярская крыса. 5-я серия
20:45 Канцелярская крыса. 6-я серия
21:40 Рикошет. Сезон 1. 5-я серия
22:40 Рикошет. Сезон 1. 6-я серия
23:40 Конец света
01:15 Захар Прилепин. Уроки русского
01:45 Братаны-4. 21-я - 24-я серии
04:45 Дельта. Продолжение. «Заочница», 1-я и 2-я серии
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Лесник. 1-я часть - «Капкан»
06:10 Лесник. 2-я часть - «Капкан»
06:55 Лесник. «Чудотворная икона», 1-я часть
07:45 Лесник. «Чудотворная икона», 2-я часть
08:40 Неслужебное задание
09:00 Известия
09:25 Неслужебное задание
11:10 Ночное происшествие
13:00 Известия
13:25 Лесник. «Подкидыш», 1-я часть
14:20 Лесник. «Подкидыш», 2-я часть
15:20 Лесник. 1-я часть - «Эхо войны»
16:15 Лесник. 2-я часть - «Эхо войны»
17:10 Лесник. «Йети», 1-я часть
17:30 Известия
18:00 Лесник. «Йети«, 1-я часть
18:35 Лесник. «Йети«, 2-я часть
19:30 След. Фантазерка
20:20 След. 200 лишних шагов
20:55 След. Контакт
21:40 След. Кусок жизни
22:25 След. И снова третье декабря
23:10 Светская хроника. 164-я серия
00:10 Они потрясли мир. Майкл Джексон. Одиночество длинною в жизнь
00:55 Страсть. Переменить судьбу
01:20 Страсть. Пропавшая горничная
01:45 Страсть. Отчий дом
02:10 Страсть. Роман в письмах
02:30 Свои-4. Крупный улов
03:10 Свои-4. Французская история
03:45 Свои-4. 12 граммов смерти
04:20 Свои-4. Гендер Пати
Домашний
04:25 Преступления страсти. 31-я серия - «Особый пациент»
05:15 По делам несовершеннолетних
08:55 Давай разведёмся!
09:55 Тест на отцовство
12:10 Понять. Простить. «Новость». «Нестерпимо»
13:10 Порча. Незнакомый человек
13:40 Знахарка
14:15 Верну любимого. Птичка в клетке
14:50 Жена с того света. 1-я - 4-я серии
19:00 Никогда не бывает поздно. 1-я - 4-я серии
23:00 Порча
23:35 Знахарка
00:10 Верну любимого. Птичка в клетке
00:40 Понять. Простить. «Новость». «Нестерпимо»
01:35 Тест на отцовство
03:15 Давай разведёмся!
04:05 Преступления страсти. 32-я серия - «Рассказ о любви»
04:55 По делам несовершеннолетних
ТНТ
04:50 Однажды в России. Спецдайджест. 43-я - 45-я серии
07:00 Простоквашино
09:00 СашаТаня. Сезон 6. 201-я - 220-я серии
19:00 Однажды в России. Сезон 9. 218-я серия
20:00 Однажды в России. Сезон 9. 219-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 736-я серия
22:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 137-я серия
23:00 Двое на миллион. Сезон 3. 66-я серия
00:00 Крепись!
01:50 Импровизация. Сезон 3. 45-я серия
02:35 Импровизация. Сезон 3. 46-я серия
03:25 Comedy Баттл. 7-я серия
04:10 Открытый микрофон. Сезон 3. 45-я серия
СТС
04:55 Семейный бизнес. Сезон 2. 15-я серия
05:20 6 кадров. Сезон 8. 51-я серия
05:30 Королева Зубная Щетка
05:50 Ералаш. Сезон 1. 235-я - 237-я серии
06:05 Три кота. Пещера
06:10 Три кота
06:15 Драконы: Гонки по краю
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Дылды. Сезон 3. 12-я серия
08:25 Дылды. Сезон 3. 13-я серия
09:00 Киллеры
11:00 Суперлига. Сезон 1. 2-я серия
12:35 Уральские пельмени. #сильноечувство
13:20 Уральские пельмени
18:00 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей «Щ»
19:35 Уральские пельмени
20:55 2+1
23:20 Правила съема: Метод Хитча
01:40 Очень опасная штучка
03:10 Семейный бизнес. Сезон 2. 13-я - 17-я серии
Матч ТВ
05:00 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Вышибала
11:00 Танковый биатлон. VII Армейские Международные игры «АрМИ-2022»
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Лица страны. Елена Веснина
12:55 Кулак легенды
14:35 Все на Матч!
15:00 Новости
15:05 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Прямой эфир
20:55 Новости
21:00 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Интер». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:35 Точная ставка
00:55 Безумный кулак
02:55 Новости
03:00 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Лёгкая атлетика
04:00 Всё о главном
04:30 РецепТура
РЕН ТВ
05:00 Документальный проект
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Противостояние
21:30 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Прямая трансляция. А. Шлеменко - А. Илич
22:30 Документальный проект
23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Прямая трансляция. М. Гассиев - К. Уэлч
00:30 Плохая компания
02:30 Зона смертельной опасности
04:15 Телефонная будка
Звезда
01:10 Нюрнберг
05:05 Перелом. Хроника Победы
05:35 Карьера Димы Горина
07:40 Цена Освобождения
09:00 Новости дня
09:20 Освобождение: Последний штурм. Последний штурм
10:55 Восхождение на Олимп. 1-я - 5-я серии
13:00 Новости дня
13:15 Дневник АрМИ-2022
13:35 Восхождение на Олимп. 1-я - 5-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Восхождение на Олимп. 1-я - 5-я серии
17:25 Восхождение на Олимп. 6-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:40 Время героев
19:00 Восхождение на Олимп. 6-я - 8-я серии
21:00 Дневник АрМИ-2022
21:20 Восхождение на Олимп. 6-я - 8-я серии
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+
00:00 Освобождение: Последний штурм
01:25 Добровольцы
03:00 Карьера Димы Горина
04:35 Перелом. Хроника Победы
Кино ТВ
04:00 Крутые меры
05:25 Вирус
06:40 Мрачные небеса
08:20 Иностранец
10:15 Анна
12:20 Риддик
14:20 Последний охотник на ведьм
16:00 Киллеры
17:45 Бриллиантовый полицейский
19:20 Васаби
21:00 Рыцарь дня
22:50 Жара
00:35 Очень плохие мамочки
02:00 Очень плохие мамочки 2
03:35 Братья Гримм
Мосфильм. Золотая коллекция
04:20 Тайны следствия-8. 1-я и 2-я серии - «Коллекционеры»
05:45 Безумный день
06:50 Аты-баты, шли солдаты
08:25 Дед Мороз и лето
08:40 Дюймовочка
09:20 Жирафа и очки
09:30 Через тернии к звездам
12:05 Дамы приглашают кавалеров
13:30 Золотой теленок
16:35 Дежа вю
18:30 Неуловимые мстители
19:55 Новые приключения неуловимых
21:25 Корона Российской империи, или Снова неуловимые
23:50 «Частный детектив, или Операция «Кооперация»
01:25 Ширли-мырли
03:40 Человек с бульвара Капуцинов
Время начала передач - московское.