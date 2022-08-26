Программа передач Первого канала на 26 августа 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 26 августа 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.
26.08.2022
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 Бенефис Любови Успенской на музыкальном фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга»
23:45 Охотник за головами. В объективе - звёзды
00:45 Ирина Скобцева. Мы уже никогда не расстанемся
01:40 Наедине со всеми
02:25 Информационный канал
В программе передач возможны изменения.