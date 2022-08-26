Программа передач ТВЦ на 26 августа 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 26 августа 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



26.08.2022



04:45 Династия Дунаевских. В плену страстей

05:20 Мой герой. Сергей Гармаш

06:00 Настроение

08:20 Актёрские судьбы. Татьяна Пилецкая и Юлиан Панич

08:55 Хроника гнусных времен. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:50 Хроника гнусных времен. 4-я серия

12:50 Отель последней надежды. 1-я серия

13:59 Отель последней надежды. 2-я серия

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Отель последней надежды. 3-я серия

16:16 Отель последней надежды. 4-я серия

17:00 Актёрские драмы. Приказано полюбить

17:50 События

18:10 Сразу после сотворения мира. 1-я - 4-я серии

22:25 Закулисные войны. Эстрада. Фильм 2-й

23:10 Приют комедиантов. Что-то пошло не так

00:45 Сержант милиции. 1-я - 3-я серии

03:55 Петровка, 38

04:10 Актёрские драмы. Приказано полюбить

04:50 Елена Воробей. Что говорят мужчины



В программе передач возможны изменения.