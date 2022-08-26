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Программа передач ТВЦ на 26 августа 2022 года


Телепрограмма ТВЦ на 26 августа 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.

26.08.2022

04:45 Династия Дунаевских. В плену страстей
05:20 Мой герой. Сергей Гармаш
06:00 Настроение
08:20 Актёрские судьбы. Татьяна Пилецкая и Юлиан Панич
08:55 Хроника гнусных времен. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:50 Хроника гнусных времен. 4-я серия
12:50 Отель последней надежды. 1-я серия
13:59 Отель последней надежды. 2-я серия
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Отель последней надежды. 3-я серия
16:16 Отель последней надежды. 4-я серия
17:00 Актёрские драмы. Приказано полюбить
17:50 События
18:10 Сразу после сотворения мира. 1-я - 4-я серии
22:25 Закулисные войны. Эстрада. Фильм 2-й
23:10 Приют комедиантов. Что-то пошло не так
00:45 Сержант милиции. 1-я - 3-я серии
03:55 Петровка, 38
04:10 Актёрские драмы. Приказано полюбить
04:50 Елена Воробей. Что говорят мужчины

В программе передач возможны изменения.









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