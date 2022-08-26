Программа передач НТВ на 26 августа 2022 года

Телепрограмма НТВ на 26 августа 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
26.08.2022
04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Фотограф по вызову
05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Погибший свидетель
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Особое задание. «Засада для министра», 1-я и 2-я серии. «Честное имя», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Особое задание. «Засада для министра», 1-я и 2-я серии. «Честное имя», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Канцелярская крыса. 5-я серия
20:45 Канцелярская крыса. 6-я серия
21:40 Рикошет. Сезон 1. 5-я серия
22:40 Рикошет. Сезон 1. 6-я серия
23:40 Конец света
01:15 Захар Прилепин. Уроки русского
01:45 Братаны-4. 21-я - 24-я серии
04:45 Дельта. Продолжение. «Заочница», 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.