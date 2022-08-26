Программа передач Пятого канала на 26 августа 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 26 августа 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



26.08.2022



05:00 Известия

05:25 Лесник. 1-я часть - «Капкан»

06:10 Лесник. 2-я часть - «Капкан»

06:55 Лесник. «Чудотворная икона», 1-я часть

07:45 Лесник. «Чудотворная икона», 2-я часть

08:40 Неслужебное задание

09:00 Известия

09:25 Неслужебное задание

11:10 Ночное происшествие

13:00 Известия

13:25 Лесник. «Подкидыш», 1-я часть

14:20 Лесник. «Подкидыш», 2-я часть

15:20 Лесник. 1-я часть - «Эхо войны»

16:15 Лесник. 2-я часть - «Эхо войны»

17:10 Лесник. «Йети», 1-я часть

17:30 Известия

18:00 Лесник. «Йети«, 1-я часть

18:35 Лесник. «Йети«, 2-я часть

19:30 След. Фантазерка

20:20 След. 200 лишних шагов

20:55 След. Контакт

21:40 След. Кусок жизни

22:25 След. И снова третье декабря

23:10 Светская хроника. 164-я серия

00:10 Они потрясли мир. Майкл Джексон. Одиночество длинною в жизнь

00:55 Страсть. Переменить судьбу

01:20 Страсть. Пропавшая горничная

01:45 Страсть. Отчий дом

02:10 Страсть. Роман в письмах

02:30 Свои-4. Крупный улов

03:10 Свои-4. Французская история

03:45 Свои-4. 12 граммов смерти

04:20 Свои-4. Гендер Пати



В программе передач возможны изменения.