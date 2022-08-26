Программа передач Пятого канала на 26 августа 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 26 августа 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
26.08.2022
05:00 Известия
05:25 Лесник. 1-я часть - «Капкан»
06:10 Лесник. 2-я часть - «Капкан»
06:55 Лесник. «Чудотворная икона», 1-я часть
07:45 Лесник. «Чудотворная икона», 2-я часть
08:40 Неслужебное задание
09:00 Известия
09:25 Неслужебное задание
11:10 Ночное происшествие
13:00 Известия
13:25 Лесник. «Подкидыш», 1-я часть
14:20 Лесник. «Подкидыш», 2-я часть
15:20 Лесник. 1-я часть - «Эхо войны»
16:15 Лесник. 2-я часть - «Эхо войны»
17:10 Лесник. «Йети», 1-я часть
17:30 Известия
18:00 Лесник. «Йети«, 1-я часть
18:35 Лесник. «Йети«, 2-я часть
19:30 След. Фантазерка
20:20 След. 200 лишних шагов
20:55 След. Контакт
21:40 След. Кусок жизни
22:25 След. И снова третье декабря
23:10 Светская хроника. 164-я серия
00:10 Они потрясли мир. Майкл Джексон. Одиночество длинною в жизнь
00:55 Страсть. Переменить судьбу
01:20 Страсть. Пропавшая горничная
01:45 Страсть. Отчий дом
02:10 Страсть. Роман в письмах
02:30 Свои-4. Крупный улов
03:10 Свои-4. Французская история
03:45 Свои-4. 12 граммов смерти
04:20 Свои-4. Гендер Пати
В программе передач возможны изменения.