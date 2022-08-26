Программа передач Домашний на 26 августа 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 26 августа 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



26.08.2022



04:25 Преступления страсти. 31-я серия - «Особый пациент»

05:15 По делам несовершеннолетних

08:55 Давай разведёмся!

09:55 Тест на отцовство

12:10 Понять. Простить. «Новость». «Нестерпимо»

13:10 Порча. Незнакомый человек

13:40 Знахарка

14:15 Верну любимого. Птичка в клетке

14:50 Жена с того света. 1-я - 4-я серии

19:00 Никогда не бывает поздно. 1-я - 4-я серии

23:00 Порча

23:35 Знахарка

00:10 Верну любимого. Птичка в клетке

00:40 Понять. Простить. «Новость». «Нестерпимо»

01:35 Тест на отцовство

03:15 Давай разведёмся!

04:05 Преступления страсти. 32-я серия - «Рассказ о любви»

04:55 По делам несовершеннолетних



В телепрограмме возможны изменения.