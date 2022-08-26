Программа передач Домашний на 26 августа 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 26 августа 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
26.08.2022
04:25 Преступления страсти. 31-я серия - «Особый пациент»
05:15 По делам несовершеннолетних
08:55 Давай разведёмся!
09:55 Тест на отцовство
12:10 Понять. Простить. «Новость». «Нестерпимо»
13:10 Порча. Незнакомый человек
13:40 Знахарка
14:15 Верну любимого. Птичка в клетке
14:50 Жена с того света. 1-я - 4-я серии
19:00 Никогда не бывает поздно. 1-я - 4-я серии
23:00 Порча
23:35 Знахарка
00:10 Верну любимого. Птичка в клетке
00:40 Понять. Простить. «Новость». «Нестерпимо»
01:35 Тест на отцовство
03:15 Давай разведёмся!
04:05 Преступления страсти. 32-я серия - «Рассказ о любви»
04:55 По делам несовершеннолетних
В телепрограмме возможны изменения.