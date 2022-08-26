Программа передач СТС на 26 августа 2022 года

Телепрограмма СТС на 26 августа 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



26.08.2022



04:55 Семейный бизнес. Сезон 2. 15-я серия

05:20 6 кадров. Сезон 8. 51-я серия

05:30 Королева Зубная Щетка

05:50 Ералаш. Сезон 1. 235-я - 237-я серии

06:05 Три кота. Пещера

06:10 Три кота

06:15 Драконы: Гонки по краю

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Дылды. Сезон 3. 12-я серия

08:25 Дылды. Сезон 3. 13-я серия

09:00 Киллеры

11:00 Суперлига. Сезон 1. 2-я серия

12:35 Уральские пельмени. #сильноечувство

13:20 Уральские пельмени

18:00 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей «Щ»

19:35 Уральские пельмени

20:55 2+1

23:20 Правила съема: Метод Хитча

01:40 Очень опасная штучка

03:10 Семейный бизнес. Сезон 2. 13-я - 17-я серии



В программе передач возможны изменения.