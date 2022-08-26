Программа передач Матч ТВ на 26 августа 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 26 августа 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



26.08.2022



05:00 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Вышибала

11:00 Танковый биатлон. VII Армейские Международные игры «АрМИ-2022»

11:30 Есть тема!

12:30 Новости

12:35 Лица страны. Елена Веснина

12:55 Кулак легенды

14:35 Все на Матч!

15:00 Новости

15:05 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Прямой эфир

20:55 Новости

21:00 Все на Матч!

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Интер». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:35 Точная ставка

00:55 Безумный кулак

02:55 Новости

03:00 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Лёгкая атлетика

04:00 Всё о главном

04:30 РецепТура



В программе передач возможны изменения.