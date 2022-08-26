Программа передач Матч ТВ на 26 августа 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 26 августа 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
26.08.2022
05:00 «ФК «Барселона». Взгляд изнутри»
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Вышибала
11:00 Танковый биатлон. VII Армейские Международные игры «АрМИ-2022»
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Лица страны. Елена Веснина
12:55 Кулак легенды
14:35 Все на Матч!
15:00 Новости
15:05 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Прямой эфир
20:55 Новости
21:00 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Интер». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:35 Точная ставка
00:55 Безумный кулак
02:55 Новости
03:00 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Лёгкая атлетика
04:00 Всё о главном
04:30 РецепТура
В программе передач возможны изменения.