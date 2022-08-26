Программа передач РЕН ТВ на 26 августа 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 26 августа 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.
26.08.2022
05:00 Документальный проект
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Противостояние
21:30 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Прямая трансляция. А. Шлеменко - А. Илич
22:30 Документальный проект
23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Прямая трансляция. М. Гассиев - К. Уэлч
00:30 Плохая компания
02:30 Зона смертельной опасности
04:15 Телефонная будка
В программе передач возможны изменения.