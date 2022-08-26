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Программа передач канала Звезда на 26 августа 2022 года


Телепрограмма канала Звезда на 26 августа 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.

26.08.2022

01:10 Нюрнберг
05:05 Перелом. Хроника Победы
05:35 Карьера Димы Горина
07:40 Цена Освобождения
09:00 Новости дня
09:20 Освобождение: Последний штурм. Последний штурм
10:55 Восхождение на Олимп. 1-я - 5-я серии
13:00 Новости дня
13:15 Дневник АрМИ-2022
13:35 Восхождение на Олимп. 1-я - 5-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Восхождение на Олимп. 1-я - 5-я серии
17:25 Восхождение на Олимп. 6-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:40 Время героев
19:00 Восхождение на Олимп. 6-я - 8-я серии
21:00 Дневник АрМИ-2022
21:20 Восхождение на Олимп. 6-я - 8-я серии
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+
00:00 Освобождение: Последний штурм
01:25 Добровольцы
03:00 Карьера Димы Горина
04:35 Перелом. Хроника Победы

В программе передач возможны изменения.









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