Программа передач канала Звезда на 26 августа 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 26 августа 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



26.08.2022



01:10 Нюрнберг

05:05 Перелом. Хроника Победы

05:35 Карьера Димы Горина

07:40 Цена Освобождения

09:00 Новости дня

09:20 Освобождение: Последний штурм. Последний штурм

10:55 Восхождение на Олимп. 1-я - 5-я серии

13:00 Новости дня

13:15 Дневник АрМИ-2022

13:35 Восхождение на Олимп. 1-я - 5-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Восхождение на Олимп. 1-я - 5-я серии

17:25 Восхождение на Олимп. 6-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:40 Время героев

19:00 Восхождение на Олимп. 6-я - 8-я серии

21:00 Дневник АрМИ-2022

21:20 Восхождение на Олимп. 6-я - 8-я серии

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+

00:00 Освобождение: Последний штурм

01:25 Добровольцы

03:00 Карьера Димы Горина

04:35 Перелом. Хроника Победы



В программе передач возможны изменения.