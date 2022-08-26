Программа передач Золотая коллекция на 26 августа 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 26 августа 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



26.08.2022



04:20 Тайны следствия-8. 1-я и 2-я серии - «Коллекционеры»

05:45 Безумный день

06:50 Аты-баты, шли солдаты

08:25 Дед Мороз и лето

08:40 Дюймовочка

09:20 Жирафа и очки

09:30 Через тернии к звездам

12:05 Дамы приглашают кавалеров

13:30 Золотой теленок

16:35 Дежа вю

18:30 Неуловимые мстители

19:55 Новые приключения неуловимых

21:25 Корона Российской империи, или Снова неуловимые

23:50 «Частный детектив, или Операция «Кооперация»

01:25 Ширли-мырли

03:40 Человек с бульвара Капуцинов



В телепрограмме передач возможны изменения.