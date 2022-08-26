Программа передач Золотая коллекция на 26 августа 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 26 августа 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
26.08.2022
04:20 Тайны следствия-8. 1-я и 2-я серии - «Коллекционеры»
05:45 Безумный день
06:50 Аты-баты, шли солдаты
08:25 Дед Мороз и лето
08:40 Дюймовочка
09:20 Жирафа и очки
09:30 Через тернии к звездам
12:05 Дамы приглашают кавалеров
13:30 Золотой теленок
16:35 Дежа вю
18:30 Неуловимые мстители
19:55 Новые приключения неуловимых
21:25 Корона Российской империи, или Снова неуловимые
23:50 «Частный детектив, или Операция «Кооперация»
01:25 Ширли-мырли
03:40 Человек с бульвара Капуцинов
В телепрограмме передач возможны изменения.