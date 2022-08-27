Телепрограмма ТВ России на субботу 27 августа 2022 года

Программа передач телеканалов России на субботу 27 августа 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Кино ТВ и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 27.08.2022
Первый канал
02:25 Информационный канал
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «Поехали!»
11:10 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:00 «Одна в Зазеркалье». Ко дню рождения Маргариты Тереховой
14:05 Собака на сене
16:35 Освобождение: Последний штурм
18:00 Вечерние новости
18:20 «Азов» головного мозга»
19:20 Сегодня вечером
21:00 Время
21:35 «Свои»
22:45 Гудбай, Америка
00:45 Наедине со всеми
03:05 Россия от края до края
04:35 Собака на сене
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Астраханская область. Арбузы
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Доктор Мясников
12:35 За счастьем. 1-я - 4-я серии
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Дворовые песни под гитару
20:00 Вести
21:00 Когда меня не станет
00:50 Слёзы на подушке
03:55 Соучастники
ТВЦ
04:50 Елена Воробей. Что говорят мужчины
05:30 Похищенный. 1-я серия
06:15 Похищенный. 2-я серия
07:00 Православная энциклопедия. Как делать нравственный выбор? Путешествие в Поленово. Иван III - создатель единого русского государства
07:25 Земная жизнь Богородицы
08:05 Неидеальная женщина
10:00 Москва резиновая. Нервная работа
10:55 Страна чудес. Владивосток
11:30 События
11:45 Улица полна неожиданностей
13:00 Разные судьбы
14:30 События
14:45 Разные судьбы
15:15 Любовь вне конкурса. 1-я - 4-я серии
18:40 Вероника не хочет умирать. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:15 Прощание. Юрий Лужков
23:00 Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили
23:45 Хроники московского быта. Сын Кремля
00:25 90-е. Золото партии
01:10 Обложка. Грустный юбилей королевы
01:35 Обложка. Хозяйки Белого дома
02:05 Обложка. Голая правда «Плейбоя«
02:30 Обложка. Стареть красиво
02:55 Сразу после сотворения мира. 1-я - 3-я серии
НТВ
04:45 Дельта. Продолжение. «Заочница», 1-я и 2-я серии
06:20 Дельта. Продолжение. «Дубровский», 1-я и 2-я серии
08:00 Сегодня
08:20 «Восхождение». Шоу Светланы Хоркиной
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым«
12:00 Квартирный вопрос
13:05 Однажды...
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:10 Ты не поверишь!
21:15 Капитан Голливуд
23:20 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00:05 Основано на реальных событиях
03:00 Братаны-4. 25-я - 27-я серии
Пятый канал
05:00 Такая работа. Близкие люди
05:40 Такая работа. Поймай меня, если сможешь
06:15 Такая работа. В хоккей играют настоящие мужчины
06:55 Такая работа. Вопросы и ответы
07:30 Такая работа. Сделка с дьяволом
08:15 Такая работа. Гранит науки
09:00 Светская хроника. 164-я серия
10:00 Они потрясли мир. Анастасия Волочкова. Разбитое сердце примы
10:45 Мама в законе. 1-я - 4-я серии
14:20 След. Ориентирование по выбору
15:10 След. Сгорел на работе
15:55 След. Водитель для
16:35 След. Думай быстрее
17:20 След. Собственность
18:10 След. Женская логика
18:55 След. День рождения папы
19:30 След. Цветы смерти
20:20 След. Я знаю, вы убили меня
21:10 След. Все или ничего
21:50 След. Алена
22:35 След. Глубокая заморозка
23:15 След. Крестный отец
00:00 Известия. Главное
00:55 Прокурорская проверка. Наследник
01:45 Прокурорская проверка. Люби меня, Наденька
02:30 Прокурорская проверка. Кража в морге
03:20 Прокурорская проверка. Сын полка
04:10 Прокурорская проверка. Последнйи вояж
Домашний
04:55 По делам несовершеннолетних
06:30 Сватьи. 16-я серия
07:35 Вечера на хуторе близ Диканьки
08:55 Молодая жена
10:55 Моя любимая свекровь. 1-я - 4-я серии
14:55 Моя любимая свекровь 2. 1-я - 4-я серии
18:45 Скажи, подруга
19:00 Великолепный век. 133-я и 134-я серии
22:50 Если ты меня простишь. 1-я - 4-я серии
02:20 Преступления страсти. 33-я серия - «Жена ювелира», 34-я серия - «Холодное блюдо», 35-я серия - «Семья», 36-я серия - «Она нашла меня», 37-я серия - «Родной дом»
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. Сезон 3. 46-я серия
05:45 Однажды в России. Спецдайджест. 46-я - 49-я серии
09:00 Модные игры. 11-я серия
09:30 Перезагрузка. 519-я серия
10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 50-я - 54-я серии
15:55 Сумерки. Сага. Рассвет. Часть-1
17:50 Сумерки. Сага. Рассвет. Часть-2
21:00 Новые танцы. Сезон 2. 24-я серия
23:00 ХБ. Сезон 2. 22-я серия
23:30 ХБ. Сезон 2. 23-я серия
00:00 Битва экстрасенсов. 227-я серия
01:25 Битва экстрасенсов. 228-я серия
02:40 Импровизация. Сезон 3. 47-я серия
03:25 Импровизация. Сезон 3. 48-я серия
04:15 Comedy Баттл. 8-я серия
СТС
04:40 Семейный бизнес. Сезон 2. 17-я серия
05:05 6 кадров. Сезон 8. 56-я серия
05:20 6 кадров. Сезон 8. 54-я серия
05:30 Волшебное кольцо
05:50 Ералаш. Сезон 1. 239-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 240-я серия
06:05 Фиксики
06:10 Фиксики. Чертеж
06:15 Фиксики
06:25 Сказка про лень
06:30 Просто так
06:40 Бобик в гостях у Барбоса
06:45 Три кота. Бюро добрых дел
06:55 Три кота. Мелочи жизни
07:00 Три кота
07:05 Три кота. Принцесса Карамелька
07:15 Три кота
07:20 Три кота. Потерянный динозавр
07:25 Три кота. Арбузный день
07:30 Три кота
07:35 Три кота. Робокот Компота
07:40 Три кота
07:45 Три кота. Заморские гости
07:50 Три кота. Точно в цель
07:55 Три кота. Зарядка с Коржиком
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Чемпионы между делом
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Вам и не снилось
08:25 Уральские пельмени
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 2-я серия
09:30 ПроСТО кухня
10:00 Inтуристы
10:35 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей «Щ»
10:45 Игра Эндера
13:05 Потерянное звено
15:00 Как приручить дракона
16:55 Как приручить дракона-2
18:55 Как приручить дракона-3
21:00 Мулан
23:15 Каратэ-пацан
02:00 Ямакаси: Свобода в движении
03:25 Крыша мира. Сезон 1. 1-я - 4-я серии
Матч ТВ
05:00 Смешанные единоборства. One FC. А. Мораес - Д. Джонсон. Прямой эфир
07:30 Новости
07:35 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Неоспоримый 4
10:55 Летний биатлон. Pari Кубок Содружества. Гонка преследования. Мужчины. Прямой эфир
11:35 Все на Матч!
12:25 Футбол. Суперлига. Женщины. ЦСКА - «Локомотив» (Москва). Прямой эфир
14:30 Все на Матч!
15:05 Новости
15:10 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Прямой эфир
19:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Рома». Прямой эфир
21:30 Смешанные единоборства. АСА. А. Фролов - М. Гасанов. Прямой эфир
00:15 Все на Матч!
00:55 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Боруссия» (Мёнхенгладбах)
02:55 Новости
03:00 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Лёгкая атлетика
04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. К. Фереа - Т. Старлинг. Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Телефонная будка
05:25 Невероятно интересные истории
07:00 С бодрым утром!
08:00 О вкусной и здоровой пище
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:30 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Секретные трофеи СВО
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Зачем Киеву катастрофа: 6 чудовищных провокаций
18:10 Сквозные ранения
19:30 Новости
20:00 Сквозные ранения
20:40 План побега
23:00 Новости
23:30 План побега-2
01:15 План побега-3
02:45 Корабль-призрак
04:00 Противостояние
Звезда
05:00 Фронт. 1-я - 4-я серии
08:00 Новости дня
08:15 Фронт. 1-я - 4-я серии
09:15 Легенды телевидения. Анатолий Лысенко
10:05 Главный день. Блокадный театр
10:50 Война миров
11:40 Не факт!
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным». Кухня народов СССР или Как мы вкусно дружили...
13:00 Новости дня
13:15 Легенды музыки. Легенды Большого театра
13:45 Морской бой
14:45 Сделано в СССР
15:00 Танковый биатлон-2022. Эстафета. Финал
17:00 История русского танка
18:00 Новости дня
18:30 История русского танка
20:00 Церемония награждения и закрытия Международных Армейских игр-2022
21:30 «Проект «Альфа»
23:10 Десять фотографий
00:00 Чисто английское убийство
02:55 Господа Головлевы
04:25 Легендарные вертолеты. Ми-28. Винтокрылый танк
Кино ТВ
03:35 Братья Гримм
05:20 Доспехи бога
06:30 Доспехи Бога-2. Операция «Кондор»
08:20 Снежная королева
09:35 Снежная королева-2. Перезаморозка
10:50 Три орешка для Золушки
12:15 Робо
13:50 Смокинг
15:30 Робин Гуд: начало
17:20 Джуманджи
19:05 Конг: Остров черепа
21:00 Трасса 60
23:00 День сурка
00:50 Очень плохие девчонки
02:20 Дети сексу не помеха
04:00 Агора
Мосфильм. Золотая коллекция
03:40 Человек с бульвара Капуцинов
05:15 Вокзал для двоих
07:40 Вертикаль
09:00 Чиполлино
10:35 Два капитана. 1-я - 6-я серии
18:50 Фантазии Фарятьева
21:30 Интердевочка
00:10 Где находится нофелет?
01:35 Маленькие трагедии
Время начала передач - московское.