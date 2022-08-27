Телепрограмма ТВ России на субботу 27 августа 2022 года

Программа передач телеканалов России на субботу 27 августа 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Кино ТВ и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 27.08.2022



Первый канал



02:25 Информационный канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «Поехали!»

11:10 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:00 «Одна в Зазеркалье». Ко дню рождения Маргариты Тереховой

14:05 Собака на сене

16:35 Освобождение: Последний штурм

18:00 Вечерние новости

18:20 «Азов» головного мозга»

19:20 Сегодня вечером

21:00 Время

21:35 «Свои»

22:45 Гудбай, Америка

00:45 Наедине со всеми

03:05 Россия от края до края

04:35 Собака на сене



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Астраханская область. Арбузы

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Доктор Мясников

12:35 За счастьем. 1-я - 4-я серии

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Дворовые песни под гитару

20:00 Вести

21:00 Когда меня не станет

00:50 Слёзы на подушке

03:55 Соучастники



ТВЦ



04:50 Елена Воробей. Что говорят мужчины

05:30 Похищенный. 1-я серия

06:15 Похищенный. 2-я серия

07:00 Православная энциклопедия. Как делать нравственный выбор? Путешествие в Поленово. Иван III - создатель единого русского государства

07:25 Земная жизнь Богородицы

08:05 Неидеальная женщина

10:00 Москва резиновая. Нервная работа

10:55 Страна чудес. Владивосток

11:30 События

11:45 Улица полна неожиданностей

13:00 Разные судьбы

14:30 События

14:45 Разные судьбы

15:15 Любовь вне конкурса. 1-я - 4-я серии

18:40 Вероника не хочет умирать. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:15 Прощание. Юрий Лужков

23:00 Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили

23:45 Хроники московского быта. Сын Кремля

00:25 90-е. Золото партии

01:10 Обложка. Грустный юбилей королевы

01:35 Обложка. Хозяйки Белого дома

02:05 Обложка. Голая правда «Плейбоя«

02:30 Обложка. Стареть красиво

02:55 Сразу после сотворения мира. 1-я - 3-я серии



НТВ



04:45 Дельта. Продолжение. «Заочница», 1-я и 2-я серии

06:20 Дельта. Продолжение. «Дубровский», 1-я и 2-я серии

08:00 Сегодня

08:20 «Восхождение». Шоу Светланы Хоркиной

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым«

12:00 Квартирный вопрос

13:05 Однажды...

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:10 Ты не поверишь!

21:15 Капитан Голливуд

23:20 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

00:05 Основано на реальных событиях

03:00 Братаны-4. 25-я - 27-я серии



Пятый канал



05:00 Такая работа. Близкие люди

05:40 Такая работа. Поймай меня, если сможешь

06:15 Такая работа. В хоккей играют настоящие мужчины

06:55 Такая работа. Вопросы и ответы

07:30 Такая работа. Сделка с дьяволом

08:15 Такая работа. Гранит науки

09:00 Светская хроника. 164-я серия

10:00 Они потрясли мир. Анастасия Волочкова. Разбитое сердце примы

10:45 Мама в законе. 1-я - 4-я серии

14:20 След. Ориентирование по выбору

15:10 След. Сгорел на работе

15:55 След. Водитель для

16:35 След. Думай быстрее

17:20 След. Собственность

18:10 След. Женская логика

18:55 След. День рождения папы

19:30 След. Цветы смерти

20:20 След. Я знаю, вы убили меня

21:10 След. Все или ничего

21:50 След. Алена

22:35 След. Глубокая заморозка

23:15 След. Крестный отец

00:00 Известия. Главное

00:55 Прокурорская проверка. Наследник

01:45 Прокурорская проверка. Люби меня, Наденька

02:30 Прокурорская проверка. Кража в морге

03:20 Прокурорская проверка. Сын полка

04:10 Прокурорская проверка. Последнйи вояж



Домашний



04:55 По делам несовершеннолетних

06:30 Сватьи. 16-я серия

07:35 Вечера на хуторе близ Диканьки

08:55 Молодая жена

10:55 Моя любимая свекровь. 1-я - 4-я серии

14:55 Моя любимая свекровь 2. 1-я - 4-я серии

18:45 Скажи, подруга

19:00 Великолепный век. 133-я и 134-я серии

22:50 Если ты меня простишь. 1-я - 4-я серии

02:20 Преступления страсти. 33-я серия - «Жена ювелира», 34-я серия - «Холодное блюдо», 35-я серия - «Семья», 36-я серия - «Она нашла меня», 37-я серия - «Родной дом»



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. Сезон 3. 46-я серия

05:45 Однажды в России. Спецдайджест. 46-я - 49-я серии

09:00 Модные игры. 11-я серия

09:30 Перезагрузка. 519-я серия

10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 50-я - 54-я серии

15:55 Сумерки. Сага. Рассвет. Часть-1

17:50 Сумерки. Сага. Рассвет. Часть-2

21:00 Новые танцы. Сезон 2. 24-я серия

23:00 ХБ. Сезон 2. 22-я серия

23:30 ХБ. Сезон 2. 23-я серия

00:00 Битва экстрасенсов. 227-я серия

01:25 Битва экстрасенсов. 228-я серия

02:40 Импровизация. Сезон 3. 47-я серия

03:25 Импровизация. Сезон 3. 48-я серия

04:15 Comedy Баттл. 8-я серия



СТС



04:40 Семейный бизнес. Сезон 2. 17-я серия

05:05 6 кадров. Сезон 8. 56-я серия

05:20 6 кадров. Сезон 8. 54-я серия

05:30 Волшебное кольцо

05:50 Ералаш. Сезон 1. 239-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 240-я серия

06:05 Фиксики

06:10 Фиксики. Чертеж

06:15 Фиксики

06:25 Сказка про лень

06:30 Просто так

06:40 Бобик в гостях у Барбоса

06:45 Три кота. Бюро добрых дел

06:55 Три кота. Мелочи жизни

07:00 Три кота

07:05 Три кота. Принцесса Карамелька

07:15 Три кота

07:20 Три кота. Потерянный динозавр

07:25 Три кота. Арбузный день

07:30 Три кота

07:35 Три кота. Робокот Компота

07:40 Три кота

07:45 Три кота. Заморские гости

07:50 Три кота. Точно в цель

07:55 Три кота. Зарядка с Коржиком

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Чемпионы между делом

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Вам и не снилось

08:25 Уральские пельмени

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 2-я серия

09:30 ПроСТО кухня

10:00 Inтуристы

10:35 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей «Щ»

10:45 Игра Эндера

13:05 Потерянное звено

15:00 Как приручить дракона

16:55 Как приручить дракона-2

18:55 Как приручить дракона-3

21:00 Мулан

23:15 Каратэ-пацан

02:00 Ямакаси: Свобода в движении

03:25 Крыша мира. Сезон 1. 1-я - 4-я серии



Матч ТВ



05:00 Смешанные единоборства. One FC. А. Мораес - Д. Джонсон. Прямой эфир

07:30 Новости

07:35 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Неоспоримый 4

10:55 Летний биатлон. Pari Кубок Содружества. Гонка преследования. Мужчины. Прямой эфир

11:35 Все на Матч!

12:25 Футбол. Суперлига. Женщины. ЦСКА - «Локомотив» (Москва). Прямой эфир

14:30 Все на Матч!

15:05 Новости

15:10 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Прямой эфир

19:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Рома». Прямой эфир

21:30 Смешанные единоборства. АСА. А. Фролов - М. Гасанов. Прямой эфир

00:15 Все на Матч!

00:55 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Боруссия» (Мёнхенгладбах)

02:55 Новости

03:00 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Лёгкая атлетика

04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. К. Фереа - Т. Старлинг. Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Телефонная будка

05:25 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:00 О вкусной и здоровой пище

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Секретные трофеи СВО

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Зачем Киеву катастрофа: 6 чудовищных провокаций

18:10 Сквозные ранения

19:30 Новости

20:00 Сквозные ранения

20:40 План побега

23:00 Новости

23:30 План побега-2

01:15 План побега-3

02:45 Корабль-призрак

04:00 Противостояние



Звезда



05:00 Фронт. 1-я - 4-я серии

08:00 Новости дня

08:15 Фронт. 1-я - 4-я серии

09:15 Легенды телевидения. Анатолий Лысенко

10:05 Главный день. Блокадный театр

10:50 Война миров

11:40 Не факт!

12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным». Кухня народов СССР или Как мы вкусно дружили...

13:00 Новости дня

13:15 Легенды музыки. Легенды Большого театра

13:45 Морской бой

14:45 Сделано в СССР

15:00 Танковый биатлон-2022. Эстафета. Финал

17:00 История русского танка

18:00 Новости дня

18:30 История русского танка

20:00 Церемония награждения и закрытия Международных Армейских игр-2022

21:30 «Проект «Альфа»

23:10 Десять фотографий

00:00 Чисто английское убийство

02:55 Господа Головлевы

04:25 Легендарные вертолеты. Ми-28. Винтокрылый танк



Кино ТВ



03:35 Братья Гримм

05:20 Доспехи бога

06:30 Доспехи Бога-2. Операция «Кондор»

08:20 Снежная королева

09:35 Снежная королева-2. Перезаморозка

10:50 Три орешка для Золушки

12:15 Робо

13:50 Смокинг

15:30 Робин Гуд: начало

17:20 Джуманджи

19:05 Конг: Остров черепа

21:00 Трасса 60

23:00 День сурка

00:50 Очень плохие девчонки

02:20 Дети сексу не помеха

04:00 Агора



Мосфильм. Золотая коллекция



03:40 Человек с бульвара Капуцинов

05:15 Вокзал для двоих

07:40 Вертикаль

09:00 Чиполлино

10:35 Два капитана. 1-я - 6-я серии

18:50 Фантазии Фарятьева

21:30 Интердевочка

00:10 Где находится нофелет?

01:35 Маленькие трагедии



Время начала передач - московское.



















Телепрограмма ТВ России на четверг 25 августа 2022 года Программа передач СТС на 24 августа 2022 года Телепрограмма ТВ России на вторник 23 августа 2022 года Программа передач СТС на 21 августа 2022 года Телепрограмма ТВ России на воскресенье 21 августа 2022 года









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