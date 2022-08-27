Программа передач Первого канала на 27 августа 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 27 августа 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.
27.08.2022
02:25 Информационный канал
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «Поехали!»
11:10 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:00 «Одна в Зазеркалье». Ко дню рождения Маргариты Тереховой
14:05 Собака на сене
16:35 Освобождение: Последний штурм
18:00 Вечерние новости
18:20 «Азов» головного мозга»
19:20 Сегодня вечером
21:00 Время
21:35 «Свои»
22:45 Гудбай, Америка
00:45 Наедине со всеми
03:05 Россия от края до края
04:35 Собака на сене
В программе передач возможны изменения.