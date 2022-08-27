Программа передач Первого канала на 27 августа 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 27 августа 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



27.08.2022



02:25 Информационный канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «Поехали!»

11:10 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:00 «Одна в Зазеркалье». Ко дню рождения Маргариты Тереховой

14:05 Собака на сене

16:35 Освобождение: Последний штурм

18:00 Вечерние новости

18:20 «Азов» головного мозга»

19:20 Сегодня вечером

21:00 Время

21:35 «Свои»

22:45 Гудбай, Америка

00:45 Наедине со всеми

03:05 Россия от края до края

04:35 Собака на сене



В программе передач возможны изменения.