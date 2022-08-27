Программа передач Россия 1 на 27 августа 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 27 августа 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.
27.08.2022
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Астраханская область. Арбузы
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Доктор Мясников
12:35 За счастьем. 1-я - 4-я серии
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Дворовые песни под гитару
20:00 Вести
21:00 Когда меня не станет
00:50 Слёзы на подушке
03:55 Соучастники
В программе передач возможны изменения.