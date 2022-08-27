Программа передач ТВЦ на 27 августа 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 27 августа 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



27.08.2022



04:50 Елена Воробей. Что говорят мужчины

05:30 Похищенный. 1-я серия

06:15 Похищенный. 2-я серия

07:00 Православная энциклопедия. Как делать нравственный выбор? Путешествие в Поленово. Иван III - создатель единого русского государства

07:25 Земная жизнь Богородицы

08:05 Неидеальная женщина

10:00 Москва резиновая. Нервная работа

10:55 Страна чудес. Владивосток

11:30 События

11:45 Улица полна неожиданностей

13:00 Разные судьбы

14:30 События

14:45 Разные судьбы

15:15 Любовь вне конкурса. 1-я - 4-я серии

18:40 Вероника не хочет умирать. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:15 Прощание. Юрий Лужков

23:00 Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили

23:45 Хроники московского быта. Сын Кремля

00:25 90-е. Золото партии

01:10 Обложка. Грустный юбилей королевы

01:35 Обложка. Хозяйки Белого дома

02:05 Обложка. Голая правда «Плейбоя«

02:30 Обложка. Стареть красиво

02:55 Сразу после сотворения мира. 1-я - 3-я серии



В программе передач возможны изменения.