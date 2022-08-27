Программа передач ТВЦ на 27 августа 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 27 августа 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
27.08.2022
04:50 Елена Воробей. Что говорят мужчины
05:30 Похищенный. 1-я серия
06:15 Похищенный. 2-я серия
07:00 Православная энциклопедия. Как делать нравственный выбор? Путешествие в Поленово. Иван III - создатель единого русского государства
07:25 Земная жизнь Богородицы
08:05 Неидеальная женщина
10:00 Москва резиновая. Нервная работа
10:55 Страна чудес. Владивосток
11:30 События
11:45 Улица полна неожиданностей
13:00 Разные судьбы
14:30 События
14:45 Разные судьбы
15:15 Любовь вне конкурса. 1-я - 4-я серии
18:40 Вероника не хочет умирать. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:15 Прощание. Юрий Лужков
23:00 Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили
23:45 Хроники московского быта. Сын Кремля
00:25 90-е. Золото партии
01:10 Обложка. Грустный юбилей королевы
01:35 Обложка. Хозяйки Белого дома
02:05 Обложка. Голая правда «Плейбоя«
02:30 Обложка. Стареть красиво
02:55 Сразу после сотворения мира. 1-я - 3-я серии
В программе передач возможны изменения.