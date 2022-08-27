Программа передач НТВ на 27 августа 2022 года

Телепрограмма НТВ на 27 августа 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



27.08.2022



04:45 Дельта. Продолжение. «Заочница», 1-я и 2-я серии

06:20 Дельта. Продолжение. «Дубровский», 1-я и 2-я серии

08:00 Сегодня

08:20 «Восхождение». Шоу Светланы Хоркиной

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым«

12:00 Квартирный вопрос

13:05 Однажды...

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:10 Ты не поверишь!

21:15 Капитан Голливуд

23:20 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

00:05 Основано на реальных событиях

03:00 Братаны-4. 25-я - 27-я серии



В программе передач возможны изменения.