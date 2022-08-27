Программа передач НТВ на 27 августа 2022 года

Телепрограмма НТВ на 27 августа 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
27.08.2022
04:45 Дельта. Продолжение. «Заочница», 1-я и 2-я серии
06:20 Дельта. Продолжение. «Дубровский», 1-я и 2-я серии
08:00 Сегодня
08:20 «Восхождение». Шоу Светланы Хоркиной
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым«
12:00 Квартирный вопрос
13:05 Однажды...
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:10 Ты не поверишь!
21:15 Капитан Голливуд
23:20 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00:05 Основано на реальных событиях
03:00 Братаны-4. 25-я - 27-я серии
В программе передач возможны изменения.