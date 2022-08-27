Программа передач Пятого канала на 27 августа 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 27 августа 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



27.08.2022



05:00 Такая работа. Близкие люди

05:40 Такая работа. Поймай меня, если сможешь

06:15 Такая работа. В хоккей играют настоящие мужчины

06:55 Такая работа. Вопросы и ответы

07:30 Такая работа. Сделка с дьяволом

08:15 Такая работа. Гранит науки

09:00 Светская хроника. 164-я серия

10:00 Они потрясли мир. Анастасия Волочкова. Разбитое сердце примы

10:45 Мама в законе. 1-я - 4-я серии

14:20 След. Ориентирование по выбору

15:10 След. Сгорел на работе

15:55 След. Водитель для

16:35 След. Думай быстрее

17:20 След. Собственность

18:10 След. Женская логика

18:55 След. День рождения папы

19:30 След. Цветы смерти

20:20 След. Я знаю, вы убили меня

21:10 След. Все или ничего

21:50 След. Алена

22:35 След. Глубокая заморозка

23:15 След. Крестный отец

00:00 Известия. Главное

00:55 Прокурорская проверка. Наследник

01:45 Прокурорская проверка. Люби меня, Наденька

02:30 Прокурорская проверка. Кража в морге

03:20 Прокурорская проверка. Сын полка

04:10 Прокурорская проверка. Последнйи вояж



В программе передач возможны изменения.