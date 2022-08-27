Программа передач Пятого канала на 27 августа 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 27 августа 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
27.08.2022
05:00 Такая работа. Близкие люди
05:40 Такая работа. Поймай меня, если сможешь
06:15 Такая работа. В хоккей играют настоящие мужчины
06:55 Такая работа. Вопросы и ответы
07:30 Такая работа. Сделка с дьяволом
08:15 Такая работа. Гранит науки
09:00 Светская хроника. 164-я серия
10:00 Они потрясли мир. Анастасия Волочкова. Разбитое сердце примы
10:45 Мама в законе. 1-я - 4-я серии
14:20 След. Ориентирование по выбору
15:10 След. Сгорел на работе
15:55 След. Водитель для
16:35 След. Думай быстрее
17:20 След. Собственность
18:10 След. Женская логика
18:55 След. День рождения папы
19:30 След. Цветы смерти
20:20 След. Я знаю, вы убили меня
21:10 След. Все или ничего
21:50 След. Алена
22:35 След. Глубокая заморозка
23:15 След. Крестный отец
00:00 Известия. Главное
00:55 Прокурорская проверка. Наследник
01:45 Прокурорская проверка. Люби меня, Наденька
02:30 Прокурорская проверка. Кража в морге
03:20 Прокурорская проверка. Сын полка
04:10 Прокурорская проверка. Последнйи вояж
В программе передач возможны изменения.